Шувалов станет крупным банкиром

Появилась предварительная информация о переменах в правительстве России

Как сообщает газета "Аргументы недели", со ссылкой на свои источники, в ближайшее время состав российского правительства ожидает ряд кадровых изменений.

Из наиболее заметных издание приводит отставку вице-премьера Игоря Шувалова. Возможно, он возглавит банк, обслуживающий российско-индийские проекты.

Другой вице-премьер Дмитрий Рогозин, несмотря на опасения некоторых экспертов, что при освобождении он возглавит оппозиционную политическую партию «Родина», тоже будет уволен. Ему прочат тёплое место в некоей военной госкорпорации или фирме, занимающейся разработкой оружия.

Также в госкорпорацию, но по средствам связи или цифровой технике уйдёт министр связи Николай Никифоров. Опыта в правительстве он приобрёл достаточно.

Из тех вице-премьеров, кого, скорее всего, оставят, "Аргументы недели" называют Александра Хлопонина. В правительстве он курирует Северный Кавказ. Говорят, что ему удалось организовать вложение частных капиталов – чуть ли не 12 млрд долларов – в курортное хозяйство Северного Кавказа. В том числе – Чечню и КарачаевоЧеркесию. Плюс – прокладка горного тоннеля на дороге Кисловодск – Абхазия. Расстояние между этими курортными точками сократится с 850 до 100 км. Ещё при Сталине предполагалось строить такую дорогу, по сути, – стратегическую, но руки не доходили. А Хлопонин построил.