"Партия Дела" объявила о создании консервативного интернационала

В работе круглого стола «Новая консервативная повестка для России и мира», который состоялся 30 марта в МГУ им. М.В. Ломоносова, приняли участие лидер Всероссийской политической партии «Партия Дела» Константин Бабкин, представители итальянской политической партии «Лига Севера», политологи, общественные и политические деятели из России, Европы, США и Канады.

Целью мероприятия, по словам организаторов, стало обсуждение новой глобальной консервативной повестки дня и текущих политических трендов в России и мире. Основная дискуссия была посвящена содержанию подготовленного экспертами «Партии Дела» доклада «Вернуться в Будущее», презентация которого состоялась на круглом столе. Авторы доклада полагают, что популярность политических партий «правого центра» в России и на Западе в ближайшие годы будет только увеличиваться и подчеркивают, что на смену либеральной модели экономического развития и диктату глобальных корпораций в скором времени должна прийти политика интенсивного протекционизма, которая поможет мировой экономике выйти из депрессивного состояния.

Результаты выборов в США, высокая поддержка европейцами правых сил, дезинтеграционные процессы в Евросоюзе – эти факторы, считают в «Партии Дела», свидетельствуют о «международном консервативном возрождении». При этом одним из лидеров такого возрождения может стать Россия. Так, выступая на круглом столе, директор Центра международных отношений Рокфордского института (США) Срджа Трифкович отметил, что, несмотря на « истерическую русофобию, которая захлестнула весь западный мир, именно Россия является сегодня своеобразным культурным резервом консервативных ценностей, которые к тому же защищаются государством ».

Модератор круглого стола, секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин подчеркнул, что консерватизм способен стать той идеологией, которая позволит нациям сохранить свою идентичность и мирно сосуществовать друг с другом на одной территории. « Нам нужен глобальный консервативный ответ на «ценности», которые нам навязывает тоталитарный глобальный либерализм » – также отметил Алексей Лапушкин .

С тезисами доклада «Вернуться в Будущее» согласились и европейские политики. По словам представителя партии «Лига Севера» Джанлука Савоини , « либерал-глобалисты ежедневно отстаивают мантру о том, что мы живем в совершенном, идеальном мире. Они хотели бы иметь слабую Европу без традиционных ценностей, поэтому атакуют концепцию традиционной семьи ». Советник экс-президента Франции Николя Саркози , профессор политологии Иван Бло отметил в ходе своего выступления, что современный консерватизм перестал быть идеологией национальных элит и превратился в идеологию народа. « Многие люди, страдающие сегодня, могут быть спасены благодаря консерватизму и традиционным ценностям. Сейчас Франция – это республика олигархов, элита которой связана с США и преследует их интересы, а не интересы народа », – заявил г-н Бло .