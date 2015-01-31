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В России ликвидируют два важнейших силовых федеральных ведомства
Это происходит по инициативе бывшего охранника Владимира Путина, возглавившего в прошлом году внутренние войска МВД, говорит источник РБК, близкий к администрации президента. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог».
Вопрос о ликвидации Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы как самостоятельных структур сейчас обсуждается в Кремле и силовых структурах, рассказали РБК два депутата Госдумы, собеседник, близкий к Кремлю и Совету безопасности. Обе структуры должны войти в МВД. На этом настаивают в самом Министерстве внутренних дел, уточняет источник, близкий к администрации президента. ФСКН сейчас находится под юрисдикцией президента, ФМС – правительства.
Проект указа о ликвидации ФСКН уже подготовлен, против него категорически выступает глава ведомства Виктор Иванов. Руководитель ФМС Константин Ромодановский будет до последнего возражать против решения, утверждает источник, близкий к руководству ФМС. Скорее всего, судьба ФСКН уже решена, но у Ромодановского еще есть определенные шансы сохранить самостоятельность, считает он.
Источник РБК в Кремле сказал, что никаких решений по этому поводу не принято. Источник в ФСКН сказал, что сегодня им объявили: решается вопрос о соединении ФСКН с МВД, хотя раньше говорили, что ФСКН может войти в состав Следственного комитета России.
Это решение, правильное и своевременное, прокомментировал РБК бывший генпрокурор Юрий Скуратов. По его словам, ФСКН только рассказывала во время докладов о хорошей работе, на практике же ситуация была кардинально другой. Одним же из катализаторов для упразднения службы, по мнению Скуратова, могла стать оптимизация расходов в связи с ужесточением бюджета. ФСКН в середине января сообщала о том, что проводит оптимизацию структуры и штата. «Основной целью проведения организационно-штатных изменений является оптимизация структурной и штатной численности органа наркоконтроля и его подразделений для рационального и эффективного использования личного состава при выполнении поставленных перед ФСКН России задач», – гласило официальное сообщение ведомства.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Сергей12:09, 01.02.2015#
это правильно. Ведь раньше эти ведомства и были под МВД. Но прохиндею откусали под себя этот кусок. . . Конечно Ромадоновский будет зубами держаться и не хочет отпускать из под себя такой прикуп. Но забрать давно надо. Зажрался! и государственную службу превратил в рынок, где уже открыто продаются гос. услуги. Особенно в Приморском крае, где самого УФМС как такового нет. Есть комерческий центр-бывший автомагазин-филиал гибдд. Вот она под крышей и реализуют госуслуги на лево-направо, не зависимо кому, лиж бы деньги платили. Не задумываясь о безопасности страны и репутации перед иностранцами!
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Справедливый14:44, 01.02.2015#
Правильное решение. Не хрен плодить кучу ведомств. Ну и пусть будет ОТДЕЛ по борьбе с наркотой в составе МВД, Смысл плодить дополнительные бюрократические кресла? Меньше начальников, больше реальных оперативных сотрудников. Ведь ясно и пьяной козе, что отдельная структура - дополнительные затраты на здания, бухгалтерию и прочих сопутствующих. . .
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