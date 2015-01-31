В России ликвидируют два важнейших силовых федеральных ведомства

Это происходит по инициативе бывшего охранника Владимира Путина, возглавившего в прошлом году внутренние войска МВД, говорит источник РБК, близкий к администрации президента. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог».

Вопрос о ликвидации Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы как самостоятельных структур сейчас обсуждается в Кремле и силовых структурах, рассказали РБК два депутата Госдумы, собеседник, близкий к Кремлю и Совету безопасности. Обе структуры должны войти в МВД. На этом настаивают в самом Министерстве внутренних дел, уточняет источник, близкий к администрации президента. ФСКН сейчас находится под юрисдикцией президента, ФМС – правительства.

Проект указа о ликвидации ФСКН уже подготовлен, против него категорически выступает глава ведомства Виктор Иванов. Руководитель ФМС Константин Ромодановский будет до последнего возражать против решения, утверждает источник, близкий к руководству ФМС. Скорее всего, судьба ФСКН уже решена, но у Ромодановского еще есть определенные шансы сохранить самостоятельность, считает он.

Источник РБК в Кремле сказал, что никаких решений по этому поводу не принято. Источник в ФСКН сказал, что сегодня им объявили: решается вопрос о соединении ФСКН с МВД, хотя раньше говорили, что ФСКН может войти в состав Следственного комитета России.

Это решение, правильное и своевременное, прокомментировал РБК бывший генпрокурор Юрий Скуратов. По его словам, ФСКН только рассказывала во время докладов о хорошей работе, на практике же ситуация была кардинально другой. Одним же из катализаторов для упразднения службы, по мнению Скуратова, могла стать оптимизация расходов в связи с ужесточением бюджета. ФСКН в середине января сообщала о том, что проводит оптимизацию структуры и штата. «Основной целью проведения организационно-штатных изменений является оптимизация структурной и штатной численности органа наркоконтроля и его подразделений для рационального и эффективного использования личного состава при выполнении поставленных перед ФСКН России задач», – гласило официальное сообщение ведомства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС.