В баре подрались сторонники и противники Путина

Проясняются детали жестокого избиения в центре Вильнюса литовского композитора, мультиинструменталиста Томаса Добровольскиса. Источники сайта Delfi, сообщает деловая газета «Золотой Рог», утверждают, что драка у бара, находящегося на улице Вингрю, началась из-за конфликта, в котором обсуждался президент России Владимир ПУТИН.

"Кому тут Путин нравится?" - так, по словам одного из подозреваемых в избиении композитора, заявил стоявший рядом с Добровольскисом мужчина, выглядевший как бритоголовый.

После этих слов, по словам подозреваемого, и началась драка. "Все произошло мгновенно", - сказал он следователям.

В связи с жестоким избиением композитора, полиция задержала 6 человек, однако, согласно первичной информации, в драке участвовало около 10 человек.

Один из подозреваемых, изучающих математику, признался, что участвовал в побоище, однако не смог сказать, кто конкретно избил Добровольскиса. Он рассказал, что в тот вечер с друзьями веселился в баре, а потом вышел покурить и столкнулся с потерпевшим.

"Он был с огромной собакой, у которой не было намордника", - сказал подозреваемый. Он не скрывал, что во время конфликта также нанес несколько ударов, но не знает, кто из его товарищей и других незнакомых подозреваемых избил Добровольскиса.

Другой подозреваемый утверждал, что не бил Добровольскиса, а, как оказалось, врезал несколько раз своим знакомым.

Он в суде также сказал, что конфликт завязался, когда один из посетителей бара поинтересовался, что тут "почитатель В. Путина".

"Мне запомнилось, что потерпевшего не защищала даже собака - кто-то сказал, что это за хозяин, если его даже собака не защищает", - сказал подозреваемый в суде, отметив, что, оказавшись под стражей, обдумал всю свою жизнь. "Все рушится", - сказал учащийся Вильнюсской коллегии.

Другой подозреваемый утверждал, что во время драки к композитору даже не приближался, но не скрывает, что, выйдя из бара, увидел драку. Он отметил, что у одного из лиц, участвовавших в побоище, был зонтик.

Тем временем, прокуратура события той ночи пока не комментирует.

24 декабря, ночью, около 3 ч., рядом с ночным клубом, который славится плохой репутацией, в Вильнюсе, на ул. Вингрю, обнаружили избитого мужчину 35-45 лет. Сначала в сводках было указано, что личность мужчины не установлена.

Позже выяснилось, что это известный композитор, перкуссионист, мультиинструменталист Томас Добровольскис. Композитор получил серьезные травмы. У него травма головы, он находится в реанимации.

ZRPRESS.RU, Владивосток.