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Дворкович пошутил насчет повышения НДФЛ
"Я пошутил", — сказал Дворкович, отвечая на просьбу корреспондента "Прайма" прокомментировать его вчерашнее заявление о возможности повышения НДФЛ при снижении НДС.
В пятницу Дворкович, выступая на форуме "Сочи-2013", заявил, что "было бы красиво" уравнять ставки НДФЛ и НДС на уровне 15%. Он добавил, что такое решение может быть принято не раньше 2015 года. Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13%, НДС — 18%.
Позже пресс-служба правительства разослала специальный комментарий на эту тему, в котором заявление вице-премьера было названо "игрой слов". Подробнее >>
Что касается снижения НДС, то эта тема, по словам Дворковича, действительно обсуждается в правительстве, пишет РИА "Новости".
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