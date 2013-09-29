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Дворкович пошутил насчет повышения НДФЛ

29 Сентября 2013, 18:10 | В России

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что пошутил по поводу возможности повышения ставки подоходного налога, однако сообщил, что правительство обсуждает снижение НДС.

"Я пошутил", — сказал Дворкович, отвечая на просьбу корреспондента "Прайма" прокомментировать его вчерашнее заявление о возможности повышения НДФЛ при снижении НДС.

В пятницу Дворкович, выступая на форуме "Сочи-2013", заявил, что "было бы красиво" уравнять ставки НДФЛ и НДС на уровне 15%. Он добавил, что такое решение может быть принято не раньше 2015 года. Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13%, НДС — 18%.

Позже пресс-служба правительства разослала специальный комментарий на эту тему, в котором заявление вице-премьера было названо "игрой слов". Подробнее >>

Что касается снижения НДС, то эта тема, по словам Дворковича, действительно обсуждается в правительстве, пишет РИА "Новости".

 

Автор: РИА "Новости"
Теги: НДФЛ  НДС  налоги 



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Комментарии

  • Псевдоним17:43, 01.10.2013#

    за такие шутки в зубах бывают промежутки

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