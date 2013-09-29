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Россиян призывают готовиться к возможному росту безработицы

29 Сентября 2013, 13:43 | В России

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев призывает россиян готовиться к возможному ухудшению ситуации с безработицей в 2014 году из-за текущей стагнации в экономике.

"Объективно занятость — это запаздывающий индикатор вслед за ухудшением ситуации с экономическим ростом. Не сразу, но занятость начинает тоже сокращаться", — сказал он журналистам в рамках инвестфорума в Сочи.

По словам министра, это естественный процесс. "Поэтому было бы правильно готовиться к тому, что занятость будет сокращаться", — добавил он.

По оценке Улюкаева, уровень безработицы в РФ в 2014 году составит около 6%. Официальный прогноз министерства по этому показателю — 5,7%. Текущий уровень безработицы незначительно превышает 5%, пишет РИА "Новости".

Накануне министр назвал затянувшуюся стагнацию российской экономики даже худшим, менее предсказуемым вариантом развития событий, чем острый кризис. Замедление темпов экономического роста началось с конца прошлого года, за первое полугодие российский ВВП вырос всего на 1,4%, а промышленность показала нулевую динамику, инвестиции пока также находятся в отрицательной границе.

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Говоря о федеральном бюджете на 2014-2016 годы, премьер-министр отметил, что он должен обеспечить стабильное развитие России в условиях неопределенной экономической ситуации, когда нет кризиса, но и нет развития. "Мы находимся в довольно сложной точке, когда восстановительный (после кризиса) рост закончился, доходов таких мы не имеем, внешние рынки закрыты, а бюджет нам нужно исполнять, и исполнять огромные социальные обязательства, которые мы взяли за последние годы, я считаю, что это предмет нашей гордости, потому что мы смогли решить целый ряд задач", — сказал Медведев.

Премьер Дмитрий Медведев: "Фактически мы находимся на развилке. Россия может продолжить очень медленное движение с близкими к нулевым темпами экономического роста. Или сделать серьезный шаг вперед. Но следование первому сценарию — с мнимой возможностью сохранения уже достигнутого благополучия — еще опаснее. Это прямая дорога к его потере. Дорога в пропасть".

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Анна Каледина: "Первично же фундаментальное недоверие к рублю. Причем поголовное. Рискованной валютой рубль считают денежные власти, которые инвестируют сверхдоходы от экспорта в иностранные ценные бумаги. Аналогичного мнения придерживается бизнес, который предпочитает вкладывать прибыль в иностранные активы. Не доверяют и люди, которые при малейшем неловком движении курса переводят сбережения в доллары и евро. В общем, легко раскачать то, что раскачивается".

 

Автор: РИА "Новости"
Теги: безработица 



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Комментарии

  • Псевдоним14:44, 29.09.2013#

    Доруководились, падлы кремлевские, не можете рулить страной, пошли вон!!!

  • киборг14:56, 29.09.2013#

    закономерный итог. хотя узкий круг лиц за эти годы обогатился в планетарном масштабе! тайга по тебе плачет, Дима

  • Псевдоним21:03, 30.09.2013#

    Петля плачет по всем едрилам-довели страну до ручки, воры и казнокрады ху. . . вы

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