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Выборы Президента Российской Федерации

28 Декабря 2017, 12:07 | В России

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 февраля 2018 год

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО "Издательская компания "Золотой Рог"

690106, г. Владивосток Приморский край, пр-т «Красного знамени», 10,   

уведомляет о готовности предоставить кандидатам печатную площадь для размещения агитационных материалов по выборам Президента Российской Федерации, на следующих условиях и по следующим расценкам, включая НДС (18%):

предоставление печатной площади для проведения предвыборной агитации в периодическом печатном  издании:

- газета «Золотой Рог» (Свидетельство о регистрации Министерства РФ по делам печати, телекоммуникаций и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-16054 от 4.08.2003 г.), формат А3, тираж 10 000 экз. – 81,0 руб. за 1 кв. см текста/модуля;

размещение агитационных материалов в электроном периодическом издании (интернет):

- электронное периодическое издание «Золотой Рог-пресса» («Zrpress») (Свидетельство о регистрации Министерства РФ по делам печати, телекоммуникаций и средств массовых коммуникаций Эл №77- 8116 от 24.07.2003г.), 96350 уникальных посетителей в месяц:

 - 35000 руб. в неделю за баннер справа (230х300), 

 - 30000 руб. – материал в информационную ленту до 2400 знаков,

 - 50000 руб. – материал свыше 2400 знаков c фото (сутки 1-я полоса, далее - в ленту).

позиционирование агитационных материалов на страницах изданий применять наценки:

в печатных изданиях 1-я полоса  – 100%, 2-5-я полоса –  25%; на сайте вверху – 25% .

дублирование печатных агитационных материалов, опубликованных в газете «Золотой Рог», в интернет-издании ZRPRESS:

тексты -  6000 руб., модуль – 10000 руб., на 1-й полосе – 25 000 руб.

вложение и распространение листовок

подписчикам и читателям печатного издания из расчета 8000 руб. за 1000 экз. тиража.

Вышеуказанная информация опубликована в электронном издании «Золотой Рог – пресса» (ZRPRESS) 28 декабря 2017 года.

ОБРАЩАТЬСЯ: ООО «Издательская компания «Золотой Рог», г. Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10, тел. 8 (423) 245-0485, e-mail: priem@zrpress.ru

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Теги: грудинин  выборы  расценки  листовка  Путин  Титов  Навальный  президент  центризбирком  агитация  издание  собчак 



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