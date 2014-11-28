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Гражданам недружественных стран могут запретить въезд в Россию

28 Ноября 2014, 14:20 | В России

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому право иностранцев на въезд в Россию может быть ограничено. Изменения в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» предложили депутат от Единой России Ризван Курбанов и сенатор Людмила Бокова.

Согласно документу, Россия сможет применять либо «дополнительные благоприятные условия» для въезда в РФ, выезда из РФ или транзита через нее, либо ответные ограничения к гражданам того государства, которое создает благоприятные условия или применяет ограничения в отношении граждан РФ или проживающих в России лиц без гражданства. В законопроекте предлагается четко зафиксировать полномочия правительства по установлению соответствующих дополнительных правил.

Законопроект также предполагает возможность запретить въезд в Россию тем, кто совершил действия, «ущемляющие общепризнанные в РФ национальные, исторические, духовные, культурные или иные социальные ценности». Факт совершения таких действий и продолжительность запрета на въезд в РФ будут определять Госдума или Совет федерации (СФ), принимая соответствующие постановления.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: госдума  санкции  депутат  виза 



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Комментарии

  • Псевдоним17:16, 28.11.2014#

    будьте осторожны, занавес опускается. . .

  • Справедливый17:25, 28.11.2014#

    Отличное предложение. Прежде всего запретить въезд всяким узбекам, таджикам, короче ВСЕМ бывшим азиатским союзным республикам, ну и кавказцам заодно. От них вреда слишком много во всех отношениях

  • Псевдоним17:06, 30.11.2014#

    . . узбекистан и таджикистан не являются недружественными странами. а кавказцы по большей части россияне. . поэтому ваше предложение не конструкитивно. . а ваще это называется самоизоляция. .

  • гость 17:26, 28.11.2014#

    Правильно сделают. не нравится Россия. пусть едут хоть к черту на кулички!!!!

  • 36219:29, 28.11.2014#

    Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты, друзья конченные подонки.

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