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Гражданам недружественных стран могут запретить въезд в Россию
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому право иностранцев на въезд в Россию может быть ограничено. Изменения в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» предложили депутат от Единой России Ризван Курбанов и сенатор Людмила Бокова.
Согласно документу, Россия сможет применять либо «дополнительные благоприятные условия» для въезда в РФ, выезда из РФ или транзита через нее, либо ответные ограничения к гражданам того государства, которое создает благоприятные условия или применяет ограничения в отношении граждан РФ или проживающих в России лиц без гражданства. В законопроекте предлагается четко зафиксировать полномочия правительства по установлению соответствующих дополнительных правил.
Законопроект также предполагает возможность запретить въезд в Россию тем, кто совершил действия, «ущемляющие общепризнанные в РФ национальные, исторические, духовные, культурные или иные социальные ценности». Факт совершения таких действий и продолжительность запрета на въезд в РФ будут определять Госдума или Совет федерации (СФ), принимая соответствующие постановления.
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