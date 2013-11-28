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Совет Федерации одобрил закон о либерализации экспорта СПГ

28 Ноября 2013, 22:02 | В России
Совет Федерации в среду одобрил закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ), в результате которого "Газпром" останется монополистом только в части трубопроводных поставок газа за рубеж. Документ вступает в силу 1 декабря 2013 года.
 
Согласно закону, право экспорта сжиженного газа получат компании, чья лицензия по состоянию на 1 января 2013 года предусматривала строительство завода СПГ; а также компании с долей участия государства более 50%, разрабатывающие участки недр в границах внутренних морских вод, территориального моря и континентального шельфа, включая Черное и Азовское моря.
 
Таким образом, самостоятельными экспортерами СПГ могут стать проект НОВАТЭКа "Ямал СПГ", а также СПГ-заводы подконтрольных государству "Роснефти" и "Газпрома".
 
Документом предусматривается обязанность экспортеров газа представлять в Минэнерго информацию об экспорте газа в порядке, установленном правительством РФ.
 
Предлагается передать Минэнерго полномочия Минпромторга по лицензированию экспорта углеводородного сырья.
 
Принятие решения по расширению субъектного состава экспортеров природного газа в виде СПГ должно обеспечивать увеличение доли России на газовом рынке и сохранение стабильного уровня цен на газ и сырьевую корзину в целом, недопустимость конкуренции между производителями российского трубопроводного и сжиженного газа, пишет РИА Новости. 
Автор: РИА "Новости"
Теги: Роснефть  СПГ  Гзапром 






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