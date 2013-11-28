Совет Федерации одобрил закон о либерализации экспорта СПГ

Совет Федерации в среду одобрил закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ), в результате которого "Газпром" останется монополистом только в части трубопроводных поставок газа за рубеж. Документ вступает в силу 1 декабря 2013 года.

Согласно закону, право экспорта сжиженного газа получат компании, чья лицензия по состоянию на 1 января 2013 года предусматривала строительство завода СПГ; а также компании с долей участия государства более 50%, разрабатывающие участки недр в границах внутренних морских вод, территориального моря и континентального шельфа, включая Черное и Азовское моря.

Таким образом, самостоятельными экспортерами СПГ могут стать проект НОВАТЭКа "Ямал СПГ", а также СПГ-заводы подконтрольных государству "Роснефти" и "Газпрома".

Документом предусматривается обязанность экспортеров газа представлять в Минэнерго информацию об экспорте газа в порядке, установленном правительством РФ.

Предлагается передать Минэнерго полномочия Минпромторга по лицензированию экспорта углеводородного сырья.