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Депутаты предложили схемы деофшоризации
На прошлой неделе в Госдуму внесен проект поправок в Налоговый кодекс РФ - в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций.
Проект, пишет «Коммерсант», призван вернуть выведенные из страны капиталы, не задействованные в активной производственной деятельности, и сделать офшоры невыгодными для ухода от уплаты российских налогов в будущем. Документ подписан представителями всех думских фракций.
Как рассказали изданию авторы законопроекта, документ отражает консолидированное мнение депутатского корпуса и развивает предложения, прозвучавшие от президента Владимира ПУТИНА в послании ФС 2013 года.
Так, по словам депутата Сергея НЕВЕРОВА («Единая Россия»), законопроект направлен на реализацию послания президента в части деофшоризации российского бизнеса. «Концепция законопроекта проста: закрыть серые схемы ухода от уплаты налогов в России. Необходимо сделать так, чтобы налоговые платежи по доходам компаний, которые зарегистрированы в офшорах, но на самом деле принадлежат российскому собственнику, поступали в российскую казну,- говорит он.- При этом законопроект не запрещает заниматься бизнесом в других государствах и учреждать за рубежом юридические лица. Только налог по доходам платите здесь», - поясняет господин Неверов.
В послании Федеральному Собранию президент привел данные 2012 года, по которым «через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью $111 млрд». «Это - пятая часть всего нашего экспорта. За этими цифрами - вывод капиталов, которые должны работать в России, прямые потери бюджета страны»,- сказал он.
Внесенный в Госдуму законопроект предлагает ввести в налоговый кодекс два новых понятия: «контролируемая иностранная компания» и «контролирующее лицо». Под ними понимаются компания, которая является иностранной и не платит налоги в РФ (не является налоговым резидентом), но контролирующими лицами которой являются организации или граждане, признаваемые резидентами РФ; контролирующее лицо - физическое либо юридическое лицо, резиденты РФ.
Проект предлагает признавать контролирующим лицом физическое или юридическое лицо, доля участия которого в контролируемой иностранной компании более 25%. Также если доля участия в организации у физического лица совместно с супругами и несовершеннолетними детьми более 50%. При этом в тексте проекта есть оговорка, что учитывается не только юридически закрепленные доли владения, но и «возможность оказывать определяющее влияние на решения, принимаемые организацией в отношении распределения полученной организацией прибыли».
Как пояснил «Коммерсанту» один из авторов проекта, первый зампред комитета по земельным отношениям Владимир ПАРАХИН («Справедливая Россия»), такая формулировка обусловлена случаями, когда компании зарегистрированы на подставных лиц. «Это реальный механизм, позволяющий дойти до того, кто, даже не обладая, казалось бы, юридическими на то основаниями, на самом деле получает выгоду», - также считает Сергей Неверов.
Иностранная организация также признается резидентом РФ, если управление ею осуществляется из РФ (в РФ регулярно собирается совет директоров, работает исполнительный орган и т.д.). К контролируемой иностранной организации будут отнесены также иностранные структуры без образования юридического лица: фонды, партнерства, товарищества, трасты, которые тоже должны будут платить налоги РФ.
НКО и организации, которые не распределяют прибыль, к таким организациям отнесены не будут.
Проект предусматривает налоговую ответственность для нарушителей: штрафы за неуплату или неполную уплату налогов от таких компаний - 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 100 тыс. рублей. Также непредоставление сведения о себе как контролирующем лице или контролируемой иностранной компании - штраф 100 тыс. рублей по каждой компании. Кроме того, сохраняется уже существующая в УК уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Согласно переходным положениям, закон вступает в силу с 1 января 2015 года. При этом первые добровольные уведомления должны быть представлены в налоговые органы РФ до 1 апреля 2015 года. Положения закона будут вводиться поэтапно.
Новая ответственность за неуплату налогов по этому проекту в 2015-2017 годах применяться не будет. Кроме того, не будет возложена на нарушителей и уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, если ущерб государству будет возмещен в полном объеме.
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