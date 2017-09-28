В России назвали губернаторов "на вылет"

Главы одиннадцати регионов страны попали в «списки на вылет», говорится в новом докладе холдинга «Минченко Консалтинг»

Следующими главами регионов, которые будут отставлены, могут оказаться главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской, Ивановской и Воронежской областей, а также главы Алтайского и Приморского краев. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» в докладе «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус».

При составлении доклада эксперты анализировали деятельность руководителей субъектов Федерации с января по август 2017 года. Этим и объясняется, что в список глав «на вылет» также попали уже сложившие к моменту появления доклада полномочия руководители регионов - Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Виктор Толоконский (Красноярский край), Рамазан Абдулатипов (Дагестан) и Игорь Кошин (Ненецкий автономный округ). Все фигуранты этого списка получили низкие оценки (от 4 до 9 баллов) в схеме анализа устойчивости губернаторов, предложенной авторами доклада.

Из дальневосточных губернаторов в данный рейтинг попал глава Приморья Владимир Миклушевский. По всем девяти показателям приморский губернатор демонстрирует слабые, но относительно ровные результаты, однако есть три позиции, где он ушел в отрицательные величины: федеральные конфликты (-2 балла), региональные конфликты (-3 балла), аресты/уголовные дела (- 3 балла). Оно и понятно. Самый активный в экономическом смысле регион ДФО и, к тому же, самый густонаселенный не мог не оказаться в лидерах региона, к примеру, по тем же коррупционным делам и «элитным» конфликтам. В итоге - 7 баллов.

Схема в докладе делит критерии оценки работы глав регионов на положительные («бонусы») и отрицательные («штрафы»). К «бонусам» эксперты отнесли поддержку губернаторов околокремлевскими силами, наличие в регионе больших проектов, экономическую привлекательность территорий, нескорый срок окончания полномочий главы региона, наличие у них узнаваемого имиджа и высокое качество политического менеджмента. К «штрафам» - федеральные и региональные конфликты, а также уголовные дела и аресты близких к главе региона людей.

Самыми устойчивыми губернаторами, руководствуясь этими принципами, эксперты признали мэра Москвы Сергея Собянина, главу Тульской области Алексея Дюмина и руководителя ЯНАО Дмитрия Кобылкина (набрали по 19 баллов). Собянин получил максимальные баллы по поддержке членами «Политбюро 2.0» (под «Политбюро», о котором холдинг регулярно публикует доклады, подразумевается неформальная группа влиятельных чиновников и бизнесменов из окружения главы государства) и главой государства за управление большими проектами (реновация, благоустройство Москвы, строительство метро). Кроме того, у него нет конфликтов на федеральном уровне, и члены его команды не подпадали под уголовное преследование.

Дюмин имеет максимальную поддержку внутри «Политбюро 2.0», а его регион - низкую привлекательность для элитных групп (менее вероятны атаки на губернатора). Его преимуществом является то, что он провел на посту меньше половины срока.

Кобылкин имеет высокий балл поддержки в «Политбюро 2.0» и большие проекты под управлением (порт Сабетта и железнодорожная магистраль «Северный широтный ход»). Эксперты отмечают его «уникальное позиционирование и лидерский политический менеджмент».

Глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев занимают пятое и шестое места соответственно (пропустили вперед главу Калининградской области Антона Алиханова).

Минченко объяснил РБК принцип оценки глав регионов на примере губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого (5 баллов) и главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина (19 баллов). По его словам, Городецкого среди президентского окружения поддерживал только премьер-министр Дмитрий Медведев, «который и обеспечил его назначение». «Больших проектов, которые бы тянули Городецкого за собой, практически нет, экономическая привлекательность региона средняя», - отметил политолог. Кроме того, не на руку главе Новосибирской области работает его низкая узнаваемость: он, по словам Минченко, «ни рыба ни мясо».

Напротив, у Кобылкина политическое позиционирование находится на высоком уровне. Он стал прототипом «молодого технократа», к каковым теперь относят большинство назначаемых глав регионов, рассказал Минченко. А у главы ЯНАО хорошие отношения с близким окружением Владимира Путина - бизнесменами Геннадием Тимченко, Леонидом Михельсоном, Борисом и Аркадием Ротенбергами, пояснил политолог.

Не все политологи согласны с предложенными «Минченко Консалтинг» критериями оценки глав регионов. К примеру, авторы доклада преувеличили влияние «околокремлевских кругов» на выбор глав регионов, заявил РБК политолог Николай Миронов. «Главное качество новичков - они не люди «кого-то», а фигуры, не связанные с региональными элитами и способные найти общий язык с крупными игроками благодаря опыту работы в федеральных структурах», - пояснил он. «Помощник президента Андрей Белоусов или глава «Ростеха» Сергей Чемезов могут посоветовать кого-то, но это уже попутные факторы ротации, а не причины», - рассуждает эксперт.

Ранее источники РБК сообщалось, что во внутриполитическом блоке Кремля разработали новые критерии эффективности губернаторов. Это динамика экономической ситуации, электоральные рейтинги, наличие конфликта элит и коррупционная составляющая. Кроме того, учитывается запрос того или иного региона на обновление.

Внутриполитический блок Кремля составляет рейтинги на основе этих и других факторов, часть из которых приводится в докладе, согласен Миронов. Но в любом случае решения по отставкам принимаются в результате массы субъективных факторов внутри окружения президента, «интриг внутри царского двора», и 100-процентная методологизация с предсказанием их отставок невозможна, уверен эксперт. «Поэтому отдельные губернаторы из «зоны на вылет» могут работать еще годами, а главы с высокими баллами, наоборот, уйти в скором времени», - заключил он.