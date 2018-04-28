Владимир Путин поручил переписать карту Мира

Владимир Путин поручил создать атлас мира, который бы не искажал «историческую и географическую правду» о названиях тех или иных объектов.



«Сфера топонимики, то есть названий географических и других объектов, в целом нуждается в особом внимании. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира», — заявил президент на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО), сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

По словам президента, тем самым «стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки». В качестве примера Путин привел Антарктиду, «где имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота». «Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит - это Бородино, что Сноу - это Малый Ярославец, а Ливингстон - на самом деле Смоленск», - отметил глава государства.



Путин отметил, что одна из причин такой ситуации - отсутствие современных отечественных карт, которые заменены иностранными, где, «как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов».

Как пояснил президент, выступая на заседании попечительского совета РГО, Россия не намерена никому ничего навязывать, но также не станет попустительствовать в искажении исторических географических данных. По его мнению, это происходит в связи с тем, что в открытом доступе нет современных российских карт. "...Не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе», - заключил Путин.

Поручение подготовить новый российский атлас мира с верной трактовкой названий дано Росреестру, экспертам РГО и Минобороны.



Глава государства отдельно отметил, что военное ведомство должно дать доступ, в том числе онлайн, к своим картографическим материалам не только составителям атласа, но и путешественникам и туристам. «Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит просто архаично», - заявил президент.



Президент Русского географического общества Сергей Шойгу на заседании заявил о предельно низком уровне знаний о России. По его словам, это показали результаты международного географического диктанта, который прошел в 25 странах, сообщает ТАСС.



Шойгу отметил, что «на 100 баллов Россию знают 442 человека из 260 тыс. написавших диктант» - это 0,17%. Президент РГО подчеркнул, что речь идет исключительно о знаниях в рамках школьной программы.



В апреле 2017 года Путин призвал вернуть уроки географии во все классы средней и старшей школы. По его мнению, этот предмет «служит основой формирования патриотических ценностей, культурной, национальной идентичности и самосознания». В прошлом году географию, которая является одним из предметов для сдачи ЕГЭ по выбору, сдавали лишь около 21,5 тыс. человек.



В 2017 году издательство АСТ проиграло суд за ошибки в атласах и контурных картах для 8 и 9 классов. Эти ошибки нашел при проверке Росреестр. Например, в атласах были неточно показаны границы Москвы, границы между Россией и Финляндией, Японией, Китаем, КНДР, кроме того, не было границы между Россией и США в Беринговом проливе. На издательство был наложен штраф 100 тыс. руб., Верховный суд признал штраф законным.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.