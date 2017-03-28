"Партия Дела" представила идеологию нового консерватизма

Всероссийская политическая партия «Партия Дела» опубликовала на официальном сайте программный доклад, посвященный современной консервативной идеологии. Документ представляет собой анализ текущих политических трендов в России, Европе и США, а также включает предложения по урегулированию существующих разногласий в международной политике.

По мнению авторов доклада, в ближайшие годы стоит ожидать увеличения популярности политических партий «правого центра» в России и на Западе. При этом отмечается, что одним из лидеров международного «консервативного возрождения» должна стать именно Россия, которая имеет для этого «объективно лучшие возможности».

Составители доклада подчеркивают, что на смену либеральной модели экономического развития в скором времени должна прийти политика интенсивного протекционизма, которая поможет мировой экономике выйти из депрессивного состояния. Также в «Партии Дела» рассчитывают на тесное сотрудничество с зарубежными правоконсервативными силами. «Мы уверены, что данная коалиция, взяв в качестве принципа объединения и сотрудничества взаимное понимание сторон на основе уважения к исторической судьбе, традициям и воле народов, приоритета нравственных ценностей, суверенитета и общепринятых норм международного права, будет способствовать достижению взаимно приемлемых компромиссов и тем самым снизит уровень международной напряженности», – говорится в докладе.

Как сообщил ИА REGNUM секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин, в разработке доклада приняли участие российские экономисты и политологи, «поддерживающие программу «Партии Дела» и разделяющие консервативные ценности». «К сожалению, сегодня в России и мире отсутствует полноценный интеллектуальный дискурс, посвященный консервативной идеологии. Поэтому мы решили взять на себя смелость и представить наше видение современной консервативной идеологии, которая поможет преодолеть существующий в стране социально-экономический кризис. Рассчитываем, что на предстоящем Московском Экономическом Форуме нам удастся положить начало масштабной дискуссии по ключевым аспектам нового консерватизма, в которой примут участие в том числе и наши зарубежные товарищи», – отметил Алексей Лапушкин.

Доклад «Вернуться в Будущее» будет представлен 30 марта на V Московском Экономическом Форуме, который пройдет в МГУ им. М.В. Ломоносова. Среди участников – лидер «Партии Дела» Константин Бабкин, профессор геополитики, депутат Европарламента Эмерик Шопрад, российские и зарубежные политологи, ученые, представители европейских политических партий, в том числе – «Лиги Севера», которая, напомним, является первой и единственной партией в Италии, выступившей против антироссийских санкций.