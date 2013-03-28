Премьер пообещал найти разумный баланс в вопросе о размере страховых взносов для ИП

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на открытии проекта «Гражданский университет», что необходимо найти разумный баланс в вопросе о размере страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.

Премьер отметил: «Я думаю, что мы должны просто постараться найти какой-то разумный баланс по поддержке тех категорий самозанятого населения, которое от этих решений (касающихся страховых взносов) может пострадать. То есть, иными словами, поддержка должна носить адресный и региональный характер. Именно такие инструкции я дал правительству для подготовки наших предложений».

Дмитрий Медведев также отметил, что если повышение страховых взносов для индивидуальных предпринимателей приводит к закрытию бизнеса, это плохо. «И если это принимает массовый характер, то на это государство должно откликнуться и проанализировать все последствия», - подчеркнул премьер, передает РБК.

ZRPRESS.RU, Владивосток.