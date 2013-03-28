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Премьер пообещал найти разумный баланс в вопросе о размере страховых взносов для ИП

28 Марта 2013, 14:36 | В России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на открытии проекта «Гражданский университет», что необходимо найти разумный баланс в вопросе о размере страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.

Премьер отметил: «Я думаю, что мы должны просто постараться найти какой-то разумный баланс по поддержке тех категорий самозанятого населения, которое от этих решений (касающихся страховых взносов) может пострадать. То есть, иными словами, поддержка должна носить адресный и региональный характер. Именно такие инструкции я дал правительству для подготовки наших предложений».

Дмитрий Медведев также отметил, что если повышение страховых взносов для индивидуальных предпринимателей приводит к закрытию бизнеса, это плохо. «И если это принимает массовый характер, то на это государство должно откликнуться и проанализировать все последствия», - подчеркнул премьер, передает РБК.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РБК
Теги: ИП  налоги  взносы  медведев  предпинимательство  страхование  правительство 



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Комментарии

  • Александр07:21, 29.03.2013#

    "Дмитрий Медведев также отметил, что если повышение страховых взносов для индивидуальных предпринимателей приводит к закрытию бизнеса, это плохо. " - Спасибо, КЭП.

  • приморский07:26, 29.03.2013#

    Димон в очередной раз "включил дурачка". Снова типа напартачили чиновники, а они с путиным добрые. Щас всё исправят

  • поЦоны с раЁна08:48, 29.03.2013#

    Да он и не выключал, просто видимость создавать подобие усердного труда никто не отменял, вот и снова в движении "качели" - введем-отменим. А ЗП то в срок и немаленькая.

  • Псевдоним08:45, 29.03.2013#

    вытеснение малого бизнеса

  • Псевдоним11:51, 29.03.2013#

    У меня двое знакомых закрыли свои ИП. Но работать продолжают. За наличный расчет без документов. Благо клиентская база наработана, репутация хорошая и документов/чеков клиенты не требуют. В случае возникновения косяков - добросовестно исправляют. Т. е. смысла регистрировать ИП никакого нет. Одна морока с бюрократией (регистрация, бухгалтерия и т. п. ), да убытки в виде высасывания налогов.

  • Псевдоним15:31, 29.03.2013#

    он уже техосмотр упростил , время перевёл . . . .

  • 1234523:26, 29.03.2013#

    А он-то надеялся, мол, щяс задеру повыше страховые взносы, так они все как ломанутся в бизнес!. . Боже, пошли России профессионалов-управленцев, не обделённых ни умом, ни патриотизмом.

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