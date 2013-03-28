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Премьер пообещал найти разумный баланс в вопросе о размере страховых взносов для ИП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на открытии проекта «Гражданский университет», что необходимо найти разумный баланс в вопросе о размере страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
Премьер отметил: «Я думаю, что мы должны просто постараться найти какой-то разумный баланс по поддержке тех категорий самозанятого населения, которое от этих решений (касающихся страховых взносов) может пострадать. То есть, иными словами, поддержка должна носить адресный и региональный характер. Именно такие инструкции я дал правительству для подготовки наших предложений».
Дмитрий Медведев также отметил, что если повышение страховых взносов для индивидуальных предпринимателей приводит к закрытию бизнеса, это плохо. «И если это принимает массовый характер, то на это государство должно откликнуться и проанализировать все последствия», - подчеркнул премьер, передает РБК.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним11:51, 29.03.2013#
У меня двое знакомых закрыли свои ИП. Но работать продолжают. За наличный расчет без документов. Благо клиентская база наработана, репутация хорошая и документов/чеков клиенты не требуют. В случае возникновения косяков - добросовестно исправляют. Т. е. смысла регистрировать ИП никакого нет. Одна морока с бюрократией (регистрация, бухгалтерия и т. п. ), да убытки в виде высасывания налогов.
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"Дмитрий Медведев также отметил, что если повышение страховых взносов для индивидуальных предпринимателей приводит к закрытию бизнеса, это плохо. " - Спасибо, КЭП.