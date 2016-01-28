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Трутнев и Порошенко чуть не подрались в Давосе

28 Января 2016, 09:46 | В России

Президент России Владимир Путин на совещании правительства посоветовал быть аккуратнее вице-премьеру Юрию Трутневу, после того как политик отчитался о поездке на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Как оказалось, глава российской делегации не на шутку схлестнулся с президентом Украины Петром Порошенко.

На завтраке для глав делегаций, закрытом для прессы, возникла конфликтная ситуация, в которой участвовали российский вице-премьер, президент Украины Петр Порошенко и даже генсек НАТО Ян Столтенберг.

«Известия» выяснили, что ситуация действительно была острая. Главы делегаций Украины и России сидели недалеко друг от друга, начинался разговор мирно. Но градус дискуссии повышался, в итоге Трутнев и Порошенко даже вскочили со своих мест.

— Перешли на личности. Встали, схватили друг друга за предметы одежды. Пришлось даже растаскивать. Порошенко, видимо, не учел, что его охраны не было поблизости. Мероприятие-то было закрытое и только для глав делегаций, — рассказал «Известиям» источник в российской делегации.

Стоит отметить, что Юрий Трутнев, как и Владимир Путин, увлекается восточными единоборствами. Он обладает пятым даном карате-кекусинкай и практически ежедневно тренируется.

После мероприятия Порошенко покинул зал раньше Трутнева.

О ситуации стало известно сегодня. На традиционной встрече президента и членов правительства Владимир Путин раскрыл некоторые детали спонтанных и крайне «неформальных» переговоров.

— «Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак». Это Высоцкий не про вас пел? — обратился Путин к Трутневу после его доклада о поездке, приведя отрывок из песни Высоцкого.

— Честно говоря, практически так. Потому что были довольно жесткие нападки со стороны Столтенберга и Порошенко. Я просто сказал о том, как это всё видит население России. 90% из 146 млн, — сказал Трутнев.

— Аккуратнее, ладно? — попросил с улыбкой президент.

Украинская сторона пока также не сообщала о конфликте. В дни форума Петр Порошенко в микроблоге писал о том, что антироссийские санкции работают, о чем свидетельствует падение рубля. О курсе гривны президент Украины в той записи деликатно не упомянул.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: президент  Давос  порошенко  Путин  Трутнев  драка 






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Комментарии

  • Псевдоним12:08, 28.01.2016#

    Надо было всеч этой толстой аморфной свинье.

  • Прохожий12:08, 28.01.2016#

    "О курсе гривны президент Украины в той записи деликатно не упомянул. " Уж молчали бы, с ноября гривна поднялась с 2-х рублей до 3-х, позорище. . .

  • Кит12:13, 28.01.2016#

    Рашкины руководители. . . чуть что. . . сразу за грудки-(((

  • Витус12:19, 28.01.2016#

    быдляческое поведение считается нормой в нашей стране, к сожалению. . . и увлечение восточными единоборствами ума не прибавляет, когда ум напрочь отсутствует

  • Мент12:22, 28.01.2016#

    Дурень ты! Подстилки пендосовские только силу понимают и уважают. Въехал бы Пете разок и Пете этого до конца его бы дней хватило!

  • Псевдоним12:16, 28.01.2016#

    Интересно он бы с одного удара убил бы, или с двух?

  • ОПЕР12:19, 28.01.2016#

    Надо было въехать разок в пятак гниде бендеровской!

  • Р”СѓСЂРґРѕРј 12:20, 28.01.2016#

    Прохожий ты д и б и л ? Причём тут курс гривны к рублю ???? И д и от ) курс гривны за два года к доллару упал в три раза , у нас рубль к доллару в 2 с небольшим , кстати курс у нас такой же как в прошлом году в это время , а нефть упала с 68 за баррель до 32х ! Думай голова кепка куплю )))))

  • Прохожий12:26, 28.01.2016#

    От идиота и дибила слышу и соответственно спорить не буду, кому надо тот сам разберется. . .

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 22:07, 28.01.2016#

    Прокремлевский хомячек?! Расскажи это своим родственникам!

  • вЂ™Р’Р‚в„–Р В Р’В Р вЂ12:34, 28.01.2016#

    Рубль как туалетная бумага уже -позор. .

  • Вестники Апокалипсиса22:45, 28.01.2016#

    Рубль это рубленная гривна! Половина или четверть.

  • vlaeks12:38, 28.01.2016#

    А чего ждать от Трунтева, если у нашего президента замашки гопника да еще и маниакальным уклоном?

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 22:13, 28.01.2016#

    Хомякам утку кинули, они с удовольствием давай ее смаковать!А то что доллар сегодня 76 рэ. . . вы уже обканчались на радостях?! но наступит послезавтра и цена ему будет 83 рэ. . . Ска аморфные существа!

  • Трутнев23:00, 28.01.2016#

    Всё проще. Трутнев только встал и "рыкнул", а Порошенко и Столтенберг уже обделались !

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј00:09, 29.01.2016#

    в натуре нах наши поцаки с раёна всех этих стольтынбргав уделают ни падецки. . ху ки-я в натуре

  • Псевдоним17:48, 23.02.2016#

    Шашки казачьи наити

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