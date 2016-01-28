Трутнев и Порошенко чуть не подрались в Давосе

Президент России Владимир Путин на совещании правительства посоветовал быть аккуратнее вице-премьеру Юрию Трутневу, после того как политик отчитался о поездке на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Как оказалось, глава российской делегации не на шутку схлестнулся с президентом Украины Петром Порошенко.

На завтраке для глав делегаций, закрытом для прессы, возникла конфликтная ситуация, в которой участвовали российский вице-премьер, президент Украины Петр Порошенко и даже генсек НАТО Ян Столтенберг.

«Известия» выяснили, что ситуация действительно была острая. Главы делегаций Украины и России сидели недалеко друг от друга, начинался разговор мирно. Но градус дискуссии повышался, в итоге Трутнев и Порошенко даже вскочили со своих мест.

— Перешли на личности. Встали, схватили друг друга за предметы одежды. Пришлось даже растаскивать. Порошенко, видимо, не учел, что его охраны не было поблизости. Мероприятие-то было закрытое и только для глав делегаций, — рассказал «Известиям» источник в российской делегации.

Стоит отметить, что Юрий Трутнев, как и Владимир Путин, увлекается восточными единоборствами. Он обладает пятым даном карате-кекусинкай и практически ежедневно тренируется.

После мероприятия Порошенко покинул зал раньше Трутнева.

О ситуации стало известно сегодня. На традиционной встрече президента и членов правительства Владимир Путин раскрыл некоторые детали спонтанных и крайне «неформальных» переговоров.

— «Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак». Это Высоцкий не про вас пел? — обратился Путин к Трутневу после его доклада о поездке, приведя отрывок из песни Высоцкого.

— Честно говоря, практически так. Потому что были довольно жесткие нападки со стороны Столтенберга и Порошенко. Я просто сказал о том, как это всё видит население России. 90% из 146 млн, — сказал Трутнев.

— Аккуратнее, ладно? — попросил с улыбкой президент.

Украинская сторона пока также не сообщала о конфликте. В дни форума Петр Порошенко в микроблоге писал о том, что антироссийские санкции работают, о чем свидетельствует падение рубля. О курсе гривны президент Украины в той записи деликатно не упомянул.