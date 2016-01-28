Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Трутнев и Порошенко чуть не подрались в Давосе
Президент России Владимир Путин на совещании правительства посоветовал быть аккуратнее вице-премьеру Юрию Трутневу, после того как политик отчитался о поездке на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Как оказалось, глава российской делегации не на шутку схлестнулся с президентом Украины Петром Порошенко.
На завтраке для глав делегаций, закрытом для прессы, возникла конфликтная ситуация, в которой участвовали российский вице-премьер, президент Украины Петр Порошенко и даже генсек НАТО Ян Столтенберг.
«Известия» выяснили, что ситуация действительно была острая. Главы делегаций Украины и России сидели недалеко друг от друга, начинался разговор мирно. Но градус дискуссии повышался, в итоге Трутнев и Порошенко даже вскочили со своих мест.
— Перешли на личности. Встали, схватили друг друга за предметы одежды. Пришлось даже растаскивать. Порошенко, видимо, не учел, что его охраны не было поблизости. Мероприятие-то было закрытое и только для глав делегаций, — рассказал «Известиям» источник в российской делегации.
Стоит отметить, что Юрий Трутнев, как и Владимир Путин, увлекается восточными единоборствами. Он обладает пятым даном карате-кекусинкай и практически ежедневно тренируется.
После мероприятия Порошенко покинул зал раньше Трутнева.
О ситуации стало известно сегодня. На традиционной встрече президента и членов правительства Владимир Путин раскрыл некоторые детали спонтанных и крайне «неформальных» переговоров.
— «Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак». Это Высоцкий не про вас пел? — обратился Путин к Трутневу после его доклада о поездке, приведя отрывок из песни Высоцкого.
— Честно говоря, практически так. Потому что были довольно жесткие нападки со стороны Столтенберга и Порошенко. Я просто сказал о том, как это всё видит население России. 90% из 146 млн, — сказал Трутнев.
— Аккуратнее, ладно? — попросил с улыбкой президент.
Украинская сторона пока также не сообщала о конфликте. В дни форума Петр Порошенко в микроблоге писал о том, что антироссийские санкции работают, о чем свидетельствует падение рубля. О курсе гривны президент Украины в той записи деликатно не упомянул.
Новости тематики
Новости раздела
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
- Путин порадовал всех прекрасной инаугурацией
- Владимир Путин поблагодарил Правительство России за работу
- Сегодня Путин скажет нечто
Комментарии
-
-
-
-
-
-
-
-
Р”СѓСЂРґРѕРј 12:20, 28.01.2016#
Прохожий ты д и б и л ? Причём тут курс гривны к рублю ???? И д и от ) курс гривны за два года к доллару упал в три раза , у нас рубль к доллару в 2 с небольшим , кстати курс у нас такой же как в прошлом году в это время , а нефть упала с 68 за баррель до 32х ! Думай голова кепка куплю )))))
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье
Надо было всеч этой толстой аморфной свинье.