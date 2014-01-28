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"Через Wi-Fi в кафе можно взорвать атомную АЭС"

28 Января 2014, 13:09 | В России

В Общественной палате России прошел круглый стол с участием депутатов Госдумы Ирины ЯРОВОЙ и Андрея ЛУГОВОГО, посвященный пакету законопроектов, ужесточающих меры по борьбе с терроризмом.

Обсуждалось в том числе и предложение об ограничении размера не персонифицированных переводов через интернет до 1 тыс. руб. в день и до 15 тыс. в месяц. По словам Яровой, судя по уголовным делам, связанным с распространением наркотиков, 36% денег преступные группировки получали через анонимные платежи. "Это только раскрытые. Теневой рынок – это гораздо большие объемы", – сообщила депутат. Детская порнография – 100% с использованием анонимных платежей. Одним словом, "анонимная система перечисления денег нужна не простому человеку – она нужна преступнику. Наш закон не затрагивает интересы простых граждан. Заверение, что мы хотим запретить интернет-платежи, не соответствует действительности", – заявила Яровая. По ее словам, во всем мире действуют подобные запреты, и депутаты Госдумы просто "проанализировали зарубежный опыт". Так что новые законы – это "конкретные современные инструменты в помощь нашим борцам с терроризмом, отсечение источников финансирования, которые находятся вне государственного контроля".

Яровую поддержал заместитель секретаря Общественной палаты Владислав ГРИБ – он напомнил, что для "нормальных граждан" 15 тыс. в месяц – это почти средняя зарплата в стране. Не будут же нормальные граждане тратить все свои деньги на анонимные платежи? "Да лучше я получу квитанцию и буду разбираться, если платеж не прошел! Это лучше, чем анонимный платеж," – заявил Гриб. А по статистике первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида ЛЕВИНА, 30 миллионов россиян, использующих анонимные платежи, переводят суммы не более 500 руб. Таким образом, закон никому не повредит – граждане смогут "в легкой форме мелкие суммы оплачивать".

Также Левин озвучил законодательную инициативу, касающуюся Wi-Fi: "Необходимо ограничить свободный доступ в интернет по Wi-Fi в аэропортах и кафе. Верификация точек открытого доступа – нами прорабатывается вопрос. В некоторых странах, например, обязательно нужно отправить СМС со своего телефона, и только тогда пользователь получает пароль для входа", – объяснил депутат. Масла в огонь подлил Владислав Гриб – по его словам, через Wi-Fi в кафе можно взорвать атомную АЭС. Ему возразили, что нельзя – система безопасности атомных станций вообще не подключена к сети интернет. "Я не разбираюсь в этой системе, – парировал Гриб. – У нас АЭС не подключены. А где-то – подключены". "Нигде не подключены – это нормы МАГАТЭ", – опять начали возражать собравшиеся.

Согласно еще одному законопроекту, предлагается расширить полномочия ФСБ: "По закону, сейчас более пятнадцати структур могут проводить личный досмотр граждан, а ФСБ не имеет на это право. Очевидно, что ликвидация этого пробела уже давно необходима", – сообщил член Общественной палаты Максим ГРИГОРЬЕВ.

Инициатива о том, что преступления террористической направленности не имеют срока давности, вообще не должна иметь никаких возражений, полагает Яровая.

Депутат Луговой поддержал коллегу. По его словам, поправки хорошие – вся беда в том, что журналисты "невнимательно читают то, что мы предлагаем". По мнению Яровой, "это такая спекулятивная позиция, что якобы мы против интернета и усматриваем в нем какое-то зло". Во многих странах появились такие понятия, как киберугроза и кибербезопасность. Во Франции даже создали управление по кибербезопасности: "Означает ли это, что Франция против интернета? – строго спросила Ирина Яровая у прессы. – Поэтому, уважаемые журналисты, не надо извращать информацию и подавать ее ложным образом!"

Однако не все члены Общественной палаты поддержали скандальные инициативы – по словам Елены Лукьяновой, они не создают реальных и эффективных механизмов для борьбы с терроризмом и при этом вступают в противоречие с уже действующим законодательством: "Законопроект, позволяющий раскрывать данные пользователей в интернете, нарушает законодательство о неприкосновенности частной жизни, право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений", – говорится в пресс-релизе Института мониторинга эффективности правоприменения при Общественной палате.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: По материалам Интернет-изданий
Теги: wi-fi  проекты  интернет  депутаты 



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Комментарии

  • приморский19:17, 07.02.2014#

    Сдаётся мне что яровая и гриб сами больны детским максимализмом. депутаты госдуры. . яйцеголовые

  • Псевдоним19:29, 07.02.2014#

    Гриб съел гриб

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј19:32, 07.02.2014#

    А у Гриба какая зарплата? А почему в стране средняя только 15000 тысяч? А у него почему так много?

  • Псевдоним08:25, 16.05.2014#

    средняя считается (50 000 + 5 000 + 5 000 + 5 000)/4 = 16 250вы спутали примерно и средняя

  • Псевдоним19:36, 07.02.2014#

    Нужно запретить всё! и по возможности ещё и думать .

  • Псевдоним19:54, 07.02.2014#

    "через Wi-Fi в кафе можно взорвать атомную АЭС. Ему возразили, что нельзя – система безопасности атомных станций вообще не подключена к сети интернет. "Я не разбираюсь в этой системе, – парировал Гриб. – У нас АЭС не подключены. А где-то – подключены". "Нигде не подключены – это нормы МАГАТЭ", – опять начали возражать собравшиеся. "чушь несут всякую )))

  • факер19:55, 07.02.2014#

    СМех да и только!Анонимно совершать любые действия в сети любой школьник уже научился. И wifi в кафе тут абсолютно не причем. Идиоты!

  • Псевдоним21:09, 07.02.2014#

    у нас столько проблем поважнее, а внимание все уделяют ерунде какой-то. .

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