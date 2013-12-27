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Владимир Путин возглавил рейтинг политиков-2013
По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, в прошлом году Владимир Путин также был назван респондентами политиком года, однако набрал больше - 54 процента голосов.
На самом деле снижение рейтингов в нынешнем году, как показало исследование, зафиксировано у всех политиков. Так, Сергея Шойгу в прошлый раз выбрали 13 процентов. Массовое снижение рейтингов политиков глава ВЦИОМ объясняет тем, что "федеральных выборов в этом году не было". По его мнению, серьезно не стоял на повестке дня у россиян и вопрос "как дальше жить". Вот и снизился интерес к политической "кухне". Тем более, что около 30 процентов опрошенных так и не смогли определиться с выбором политика года, пишет "РГ".
В целом же рейтинг Владимира Путина как политика года "скачет" - в 2010 году его выбрали таковым 55%, а в 2011 году - всего 38%.
Что показательно, одобрение Путина как президента в последнее время остается стабильным - в октябре 62% респондентов сказали ВЦИОМ, что положительно оценивают его деятельность на данном посту.
Кстати, согласно опубликованным ранее данным ФОМ, 32% опрошенных назвали президента человеком года.
ВЦИОМ же определил и победителей в других номинациях. Так, спортсменом года россияне назвали Евгения Плющенко, актером года - Сергея Безрукова. Сериалом года названа "Оттепель", а кинофильмом года - "Сталинград" Сергея Бондарчука.
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