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Владимир Путин возглавил рейтинг политиков-2013

27 Декабря 2013, 01:27 | В России
Политиком года, согласно новому рейтингу ВЦИОМ, в десятый раз подряд стал президент России Владимир Путин. Первое место ему отдали 44 процента россиян, опрошенных социологами. На втором месте - Сергей Шойгу (8 процентов), а замыкает тройку лидеров глава МИД РФ Сергей Лавров (7 процентов).

По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, в прошлом году Владимир Путин также был назван респондентами политиком года, однако набрал больше - 54 процента голосов.

На самом деле снижение рейтингов в нынешнем году, как показало исследование, зафиксировано у всех политиков. Так, Сергея Шойгу в прошлый раз выбрали 13 процентов. Массовое снижение рейтингов политиков глава ВЦИОМ объясняет тем, что "федеральных выборов в этом году не было". По его мнению, серьезно не стоял на повестке дня у россиян и вопрос "как дальше жить". Вот и снизился интерес к политической "кухне". Тем более, что около 30 процентов опрошенных так и не смогли определиться с выбором политика года, пишет "РГ".

В целом же рейтинг Владимира Путина как политика года "скачет" - в 2010 году его выбрали таковым 55%, а  в 2011 году - всего 38%.

Что показательно, одобрение Путина как президента в последнее время остается стабильным - в октябре 62% респондентов сказали ВЦИОМ, что положительно оценивают его деятельность на данном посту.

Кстати, согласно опубликованным ранее данным ФОМ, 32% опрошенных назвали президента человеком года.

ВЦИОМ же определил и победителей в других номинациях. Так, спортсменом года россияне назвали Евгения Плющенко, актером года - Сергея Безрукова. Сериалом года названа "Оттепель", а кинофильмом года - "Сталинград" Сергея Бондарчука.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: кино  исследования  Путин  рейтинги  статистика 






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Комментарии

  • Псевдоним05:43, 27.12.2013#

    Коментировать, можно , только Идематическим словарём, больше слов . нет. . . . . . . . . .

  • Володя14:55, 27.12.2013#

    Федоров знает где проводить опросы, насчёт спортсменагода прокололся: надо было кабаеву выбрать.

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