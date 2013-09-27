По инициативе Минфина россияне потеряют самый надежный объект инвестиции – недвижимость

Минфин cделает недвижимость невыгодной для инвестиций, чтобы привлечь деньги вкладчиков в новые сферы.

Скоро россияне потеряют самый надежный объект инвестиции – недвижимость. Минфин готовит поправки в Налоговый кодекс, которые должны побудить финансово активных граждан вкладываться в фондовые рынки.

По словам директора налогового департамента Минфина Ильи Турина, поправки соответствуют финансовой политики государства на 2014-2016 гг. Гражданам ограничат льготы при инвестировании в такие традиционные инструменты, как недвижимость и депозиты. Это привлечет внимание к другим объектам инвестирования.

Сейчас, если квартира находится в собственности продавца больше трех лет, то платить налог на вырученную сумму владелец не должен. Если этот срок меньше, то от налога освобождается выручка в 1 млн руб.

Если поправки вступят в силу, то льгота будет действовать только при продаже единственной квартиры, которая находилась в собственности больше трех лет. Регионы смогут увеличивать этот срок по своему желанию до 15 лет. Для владельцев нескольких квартир все льготы будут отменены.

Однако эксперты негативно оценили эту инициативу. Они уверены, что при ужесточении правил большинство сделок перейдет в теневой сектор. Инвестиции в частный сектор при этом резко сократятся, со ссылкой на "Ведомости" пишет Gudok.ru.

