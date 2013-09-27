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По инициативе Минфина россияне потеряют самый надежный объект инвестиции – недвижимость
Минфин cделает недвижимость невыгодной для инвестиций, чтобы привлечь деньги вкладчиков в новые сферы.
Скоро россияне потеряют самый надежный объект инвестиции – недвижимость. Минфин готовит поправки в Налоговый кодекс, которые должны побудить финансово активных граждан вкладываться в фондовые рынки.
По словам директора налогового департамента Минфина Ильи Турина, поправки соответствуют финансовой политики государства на 2014-2016 гг. Гражданам ограничат льготы при инвестировании в такие традиционные инструменты, как недвижимость и депозиты. Это привлечет внимание к другим объектам инвестирования.
Сейчас, если квартира находится в собственности продавца больше трех лет, то платить налог на вырученную сумму владелец не должен. Если этот срок меньше, то от налога освобождается выручка в 1 млн руб.
Если поправки вступят в силу, то льгота будет действовать только при продаже единственной квартиры, которая находилась в собственности больше трех лет. Регионы смогут увеличивать этот срок по своему желанию до 15 лет. Для владельцев нескольких квартир все льготы будут отменены.
Однако эксперты негативно оценили эту инициативу. Они уверены, что при ужесточении правил большинство сделок перейдет в теневой сектор. Инвестиции в частный сектор при этом резко сократятся, со ссылкой на "Ведомости" пишет Gudok.ru.
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Комментарии
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Псевдоним11:40, 30.09.2013#
Вполне нормальная инициатива. Очень многие молодые семьи не могут позволить себе жилье из-за высокого ценника. При этом у многих других в собственности имеется по 2-3 (а то и больше) квартиры. Считаю, что на каждую вторую и последующую квартиру на одну семью (муж, жена и несовершеннолетние дети) необходимо вводить жесткие меры. Желательно дополнительный налог 20-30% в год от рыночной стоимости. Считаю спекуляции с недвижимостью неприменимы к современным российским реалиям. Это достаточно острый социальный вопрос.
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Житель13:42, 30.09.2013#
Псеводим от 11. 40, могу сказать из личного опыта, да квартира для молодой семьи это проблема, ну и что? меньше тратишь набираешь 10% от стоимости жилья и вперед в ипотеку, мало денег, работай на 2-3 работах, меньше тратьте и работайте на преспективу, лет за 10 выкупите, но будет своя и детям останется. а то у нас машина, и квартиру снимаем и орем денег нет. . . . посчитайте снятие квартиры, гостинки от 15 до 20 рублей, содержание машины еще 5 рублей в месяц. . . . ипотека при 10 процентах (200 000) поганая без ремонта гостинка (ремонт сделаете сами) 18 тысяч в месяц+коммуналка, так может хватит плакаться. в итоге и квартира Ваша (деньги не дяди платите, а на себя) и живете как люди, а то что денег мало, так их всегда мало. . . . это истина, посчитайте и подумайте, а то привыкли считать чужой доход, люди которые покупают недвижимость думают о старости, дабы потом не прозибать . . . . в молодости работают что-бы жить в старости, как не прискорбно было это знать и что-бы их дети не слонялись по съемным квартирам, удачи всем. . .
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Псевдоним12:38, 30.09.2013#
Чувак за 11. 40, проснись!Это не социализм или путь в коммунизм. Здесь неуместен термин "спекуляция". Эти 2-3 квартиры люди приобрели за деньги, в большинстве за свои заработанные. Капиталистический уклад разрешает иметь жилья сколько можешь иметь и содержать. Меняй строй и выступай после со своими лозунгами. На всякий случай:я не из таких владельцев, но ситуацию надо считывать объективно, а не отобрать и поделить!.
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