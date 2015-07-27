Службу за рубежом приравняют к госизмене

Депутат Госдумы Евгений Федоров (фракция «Единая Россия») готовит проект закона, который запретит россиянам служить в армиях тех стран, которые ввели санкции в отношении России. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

По мнению Федорова, за службу в иностранных армиях нужно наказывать тюрьмой. «Для этого вида преступлений мы планируем установить срок лишения свободы 10 лет, хотя сама статья предполагает сроки от 12 до 20 лет.

Если государство принимает решение вести агрессивную политику против РФ, то служба граждан РФ в вооруженных формированиях этого государства или в его частных военных компаниях приравнивается к госизмене», – прокомментировал он.

Чтобы не попасть под наказание, россияне, служащие за рубежом, должны уволиться из вооруженных формирований, добавил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.