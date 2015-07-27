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Службу за рубежом приравняют к госизмене

27 Июля 2015, 15:10 | В России

Депутат Госдумы Евгений Федоров (фракция «Единая Россия») готовит проект закона, который запретит россиянам служить в армиях тех стран, которые ввели санкции в отношении России. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

По мнению Федорова, за службу в иностранных армиях нужно наказывать тюрьмой. «Для этого вида преступлений мы планируем установить срок лишения свободы 10 лет, хотя сама статья предполагает сроки от 12 до 20 лет.

Если государство принимает решение вести агрессивную политику против РФ, то служба граждан РФ в вооруженных формированиях этого государства или в его частных военных компаниях приравнивается к госизмене», – прокомментировал он.

Чтобы не попасть под наказание, россияне, служащие за рубежом, должны уволиться из вооруженных формирований, добавил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: госизмена  легион  тюрьма  армия 



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Комментарии

  • cringanorano16:01, 27.07.2015#

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  • точно16:04, 27.07.2015#

    Работу за рубежом тоже приравнять , а то работают на различных нехороших дядь за печеньки.

  • 11116:20, 27.07.2015#

    Я бы согласилась с этим, но как быть морякам отечественные компании платят копейки за эту работу, а у иностранных есть хорошие предложения. Только что касается моряков.

  • grinli16:45, 27.07.2015#

    А если человек хранит деньги в зарубежном банке и, тем самым укрепляет экономику старны, котороая ввела санкции против России (точнее- против Путина и компании)? Чем не та- же измена? А если у человенка имущество за рубежом (в той- же самой стране)? и он плдатит налоги , украплЯя опять- же "супостата"? Я это к тому, что на этом фоне заработок частного лица просто мизер. так почсему, когда пашешь лично, то ты- изменник. А когда на того- же условного противника пашет твое имущество, то ты- депутат Государственной думы etc ? Так чем, справгивается, думают отдельные наши депутаты- головой или тем, на чем они сидят?

  • Псевдоним16:31, 28.07.2015#

    А если президент некоей страны хранит Стабилизационный фонд в некоей другой стране, это тоже 20 лет на лесоповале?

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