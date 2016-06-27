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Визит Путина в Пекин завершился подписанием более 30 соглашений
27 Июня 2016, 11:29 | В России
Президент Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали три совместных документа, в том числе совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК.
Приоритетное внимание на переговорах было уделено укреплению сотрудничества в экономической сфере, рассказал о содержании переговоров Владимир Путин. Он отметил, что товарооборот снизился и с председателем КНР они договорились его наращивать. Президент сообщил, что в последнее время почти вдвое выросли продажи в Китай машин и оборудования из России. «Мы очень благодарны китайским друзьям, так как структура нашего товарооборота всегда находилась в нашем внимании», — сказал Путин. На 30% возросли аграрные поставки на китайский рынок. До встречи лидеров состоялось заседание совместной комиссии по инвестиционном сотрудничеству. На комиссии отобрали 58 инициатив на $50 млрд, из которых 12 в стадии реализации, сказал Путин.
На брифинге перед визитом помощник президента Юрий Ушаков анонсировал подписание более 50 соглашений, но предупреждал, что число может измениться, так как согласование шло до последнего момента.
В присутствии лидеров были подписано соглашение о сотрудничестве по совместной разработке широкофюзеляжного магистрального самолета и гражданского перспективного тяжелого вертолета.
Приоритетное внимание на переговорах было уделено укреплению сотрудничества в экономической сфере, рассказал о содержании переговоров Владимир Путин. Он отметил, что товарооборот снизился и с председателем КНР они договорились его наращивать. Президент сообщил, что в последнее время почти вдвое выросли продажи в Китай машин и оборудования из России. «Мы очень благодарны китайским друзьям, так как структура нашего товарооборота всегда находилась в нашем внимании», — сказал Путин. На 30% возросли аграрные поставки на китайский рынок. До встречи лидеров состоялось заседание совместной комиссии по инвестиционном сотрудничеству. На комиссии отобрали 58 инициатив на $50 млрд, из которых 12 в стадии реализации, сказал Путин.
На брифинге перед визитом помощник президента Юрий Ушаков анонсировал подписание более 50 соглашений, но предупреждал, что число может измениться, так как согласование шло до последнего момента.
В присутствии лидеров были подписано соглашение о сотрудничестве по совместной разработке широкофюзеляжного магистрального самолета и гражданского перспективного тяжелого вертолета.
Президент РЖД Олег Белозеров подписал соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве между РЖД и Китайской железной дорогой. Также им было подписано рамочное соглашение о локализации производства высокоскоростного подвижного состава в России.
Соглашение по финансированию высокоскоростной магистрали Москва — Казань подписано не было. Как ранее писал РБК, одним из спорных вопросов остаются госгарантии по кредиту со стороны России, на которые изначально рассчитывал China Development Bank. В начале июня первый вице-президент РЖД Александр Мишарин заявил, что таких гарантий не будет. Вместо этого стороны договорились о субсидии, которую СПК получит из бюджета, в случае если пассажиропоток окажется меньше прогноза и проект не выйдет на самоокупаемость.
Белозеров сказал РБК, что в ходе переговоров было подтверждено, что проект является частью коридора Москва — Пекин. «По финансированию мы должны прийти к какому-то решению до конца года. Мы договорились, что проект может быть реализован в рамках законодательства о концессионных соглашениях, соответственно все, что положено, гарантии или еще что-то, мы будет дальше прописывать».
Председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон подписал соглашение о начале выборки ОАО «Ямал СПГ» кредитных средств Банка развития Китая и Экспортно- импортного банка Китая.
Председатель правления Газпром Алексей Миллер подписал меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере ПХГ и проектов газовой генерации на территории Китая в форме совместных предприятий.
Президент «Роснефти» Игорь Сечин с Sinopec подписал рамочное соглашение о подготовке совместного предварительного ТЭО проекта строительства владения и эксплуатации комплекса по подготовке и разделению жирного природного газа в Восточной Сибири. По словам Сечина, соглашение предусматривает выбор технологии переработки сырого природного газа из его компонентов в полимеры. В дальнейшем предполагается создать совместное предприятие «Роснефти» и Sinopec.
Также «Роснефть» подписала с ChemChina контракт на поставки нефти ВСТО на период с 1 августа 2016 года по 3 июля 2017 года.
Основные мероприятия официального визита Владимира Путина в Китай проходили в Доме народных собраний на площади Тяньанмэнь в Пекине. Начался день с беседы Путина с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном, после чего последовала встреча с премьером Госсовета Ли Кецяном.
Затем председатель Китайской Народной Республики Си Цззиньпин торжественно встретил российского президента. В церемонии встречи участвовали почетный караул, оркестр, исполнивший гимны, и несколько десятков детей дошкольного возраста с искусственными цветами в руках.
Чжан Дэцзян на встрече с Путины привел статистику: китайский председатель Си Цзиньпин встречается с Путиным чаще, чем с другими мировыми лидерами, а всего Путин совершил 15 визитов в Китай. В прошлом году Путин и Си встречались пять раз, последний раз в ноябре прошлого года в Париже. В этом году они до этой недели не встречались. Однако в последние три дня они практически не расставались. В Ташкенте, где оба участвовали в саммите Шанхайской организации сотрудничества, они сначала провели встречу втроем с президентом Монголии Цахиагийном Элбегдоржем, а потом обсудили работу в ШОС вдвоем. Это помимо участия в рабочих и торжественных мероприятиях саммита.
Российская делегация на переговорах в расширенном составе по численности превосходила делегацию хозяев и, в отличие от делегации КНР, в российской были представители крупного бизнеса. С российской стороны в переговорах принимали участие 23 человека, с китайской — 18. Москву представляли руководитель администрации президента Сергей Иванов, министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Игорь Шувалов, три вице-премьера: Ольга Голодец, Дмитрий Рогозин, Юрий Трутнев. Из министров в Пекин с президентом прилетели министр промышленности Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр экономического развития Алексей Улюкаев.
Бизнес на переговорах представляли гендиректор Российкого фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент «Роснефти» Игорь Сечин, Геннадий Тимченко присутствовал в качестве председателя Российско-китайского делового совета, Борис Титов — как председатель Российского-китайского комитета дружбы, бывший генсек ШОС Дмитрий Мезенцев также участвовал в переговорах как председатель Общества российско-китайской дружбы.
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