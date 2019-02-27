Первый общероссийский электоральный медиафорум откроется в Москве

Медиафорум призван объединить усилия представителей СМИ, активно участвующих в избирательном процессе

В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации состоится Первый общероссийский электоральный медиафорум (ПОЭМ). Участие в медиафоруме принимает участие представитель газеты «Золотой Рог».

Организаторы: Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) и Российским фонд свободных выборов (РФСВ) при поддержке Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Мероприятие состоится в рамках многолетней совместной деятельности ЦИК России и АРС-ПРЕСС по привлечению руководителей региональных СМИ и редакционных коллективов республиканских, краевых, областных и муниципальных СМИ к активному участию журналистов на местах в период выборных кампаний.

В медиафоруме примут участие руководители наиболее влиятельных региональных СМИ, представители общероссийских масс-медиа, члены Научно-экспертного совета при ЦИК России, пресс-секретари субъектовых избирательных комиссий, а также электоральнык корреспонденты Союза молодежных избирательных комиссий России.

Медиафорум призван объединить усилия представителей СМИ, активно участвующих в избирательном процессе, в целях развития электоральной культуры, совершенствования профессиональных умений и навыков, в том числе молодежи в сфере масс-медиа.

Двухдневная программа мероприятия включает встречи с руководителями Центризбиркома РФ, панельные сессии и мастер-классы, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы обеспечения гласности и достоверности информирования о проведении выборных кампаний в России, поделиться успешным опытом с молодыми авторами.

Обмен мнениями в рамках медиафорума поможет существенным образом способствовать формированию единого системно структурированного подхода к проведению избирательных кампаний в Российской Федерации.

Место проведения Первого общероссийского электорального медиафорума:

Москва, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.