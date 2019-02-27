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Первый общероссийский электоральный медиафорум откроется в Москве

27 Февраля 2019, 11:43 | В России
Медиафорум призван объединить усилия представителей СМИ, активно участвующих в избирательном процессе
 
В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации состоится Первый общероссийский электоральный медиафорум (ПОЭМ). Участие в медиафоруме принимает участие представитель газеты «Золотой Рог».
 
Организаторы: Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) и Российским фонд свободных выборов (РФСВ) при поддержке Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
 
Мероприятие состоится в рамках многолетней совместной деятельности ЦИК России и АРС-ПРЕСС по привлечению руководителей региональных СМИ и редакционных коллективов республиканских, краевых, областных и муниципальных СМИ к активному участию журналистов на местах в период выборных кампаний.
 
В медиафоруме примут участие руководители наиболее влиятельных региональных СМИ, представители общероссийских масс-медиа, члены Научно-экспертного совета при ЦИК России, пресс-секретари субъектовых избирательных комиссий, а также электоральнык корреспонденты Союза молодежных избирательных комиссий России.
 
Медиафорум призван объединить усилия представителей СМИ, активно участвующих в избирательном процессе, в целях развития электоральной культуры, совершенствования профессиональных умений и навыков, в том числе молодежи в сфере масс-медиа.
 
Двухдневная программа мероприятия включает встречи с руководителями Центризбиркома РФ, панельные сессии и мастер-классы, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы обеспечения гласности и достоверности информирования о проведении выборных кампаний в России, поделиться успешным опытом с молодыми авторами.
 
Обмен мнениями в рамках медиафорума поможет существенным образом способствовать формированию единого системно структурированного подхода к проведению избирательных кампаний в Российской Федерации.
 
Место проведения Первого общероссийского электорального медиафорума:
 
Москва, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
 
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Теги: Медиафорум  ПОЭМ 



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