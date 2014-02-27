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Иностранцам могут предложить российское гражданство за инвестиции

27 Февраля 2014, 19:40 | В России
Законопроект, позволяющий предоставить российское гражданство иностранцам, инвестирующим в российскую экономику, а также иностранным студентам, получившим образование в РФ, был разработан в ФМС и Минэкономики. По нему доля вклада иностранного гражданина в капитал российского юридического лица должна составлять не менее 10%.
 
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, упрощающий порядок приёма в гражданство России для некоторых категорий иностранных граждан.
 
В законопроекте говорится о том, что гражданство РФ смогут упрощенно получать иностранцы, являющиеся предпринимателями, инвесторами или квалифицированными специалистами, а также иностранные граждане, получившие профессиональное образование в российских образовательных и научных организациях.
 
"Законопроектом предлагается статью <…> дополнить положениями, согласно которым указанные иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
 
В документе также отмечается, что доля вклада иностранного гражданина — инвестора в капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность на территории РФ, должна составлять не менее 10%. А величина чистых активов такого юридического лица должна составлять не менее 100 миллионов рублей каждый. Либо сумма уплаченных таким юридическим лицом налогов в бюджетную систему РФ — не менее 6 миллионов в год на протяжении не менее трёх лет со дня осуществления инвестиций.
 
О том, что ФМС и Минэкономразвития России разработали законопроект, предлагающий предоставлять российское гражданство иностранцам, вложившим от 10 миллионов рублей в экономику страны, а также зарубежным студентам, получившим образование в России и проработавшим в стране не менее трех лет, СМИ написали в начале февраля. Некоторые эксперты тогда заявили, что подобная практика может оказать лишнюю нагрузку на госбюджет, пишет РИА "Новости".
 
Легко ли купить российское гражданство
 
Обозреватель РИА Новости Сергей Петухов: "По сравнению с другими странами сумма инвестиций в российскую экономику в 10 млн рублей выглядит скромно. Но это в год, а таких лет должно пройти не менее трех, прежде чем инвестор сможет подать документы на российское гражданство. Иными словами, в экономику своей будущей родины надо инвестировать минимум 30 млн рублей, или около $1 млн. А это уже вполне европейская цена, во всяком случае, больше, чем просят за гражданство в большинстве стран — новых членов ЕС. А за половину этой цены можно купить грин-карту в США. Не так уж дешево обойдется российский паспорт".
Автор: РИА "Новости"
Теги: студенты  инвестиции  гражданство 



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Комментарии

  • Антон07:20, 03.03.2014#

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  • Антон07:22, 04.03.2014#

    В России теперь не доверяют людям. Сейчас можно узнать о роде занятий, увлечениях, месте проживания каждого гражданина России rus-poisk. info. tm

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