Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Иностранцам могут предложить российское гражданство за инвестиции
27 Февраля 2014, 19:40 | В России
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, упрощающий порядок приёма в гражданство России для некоторых категорий иностранных граждан.
В законопроекте говорится о том, что гражданство РФ смогут упрощенно получать иностранцы, являющиеся предпринимателями, инвесторами или квалифицированными специалистами, а также иностранные граждане, получившие профессиональное образование в российских образовательных и научных организациях.
"Законопроектом предлагается статью <…> дополнить положениями, согласно которым указанные иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
В документе также отмечается, что доля вклада иностранного гражданина — инвестора в капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность на территории РФ, должна составлять не менее 10%. А величина чистых активов такого юридического лица должна составлять не менее 100 миллионов рублей каждый. Либо сумма уплаченных таким юридическим лицом налогов в бюджетную систему РФ — не менее 6 миллионов в год на протяжении не менее трёх лет со дня осуществления инвестиций.
О том, что ФМС и Минэкономразвития России разработали законопроект, предлагающий предоставлять российское гражданство иностранцам, вложившим от 10 миллионов рублей в экономику страны, а также зарубежным студентам, получившим образование в России и проработавшим в стране не менее трех лет, СМИ написали в начале февраля. Некоторые эксперты тогда заявили, что подобная практика может оказать лишнюю нагрузку на госбюджет, пишет РИА "Новости".
Легко ли купить российское гражданство
Обозреватель РИА Новости Сергей Петухов: "По сравнению с другими странами сумма инвестиций в российскую экономику в 10 млн рублей выглядит скромно. Но это в год, а таких лет должно пройти не менее трех, прежде чем инвестор сможет подать документы на российское гражданство. Иными словами, в экономику своей будущей родины надо инвестировать минимум 30 млн рублей, или около $1 млн. А это уже вполне европейская цена, во всяком случае, больше, чем просят за гражданство в большинстве стран — новых членов ЕС. А за половину этой цены можно купить грин-карту в США. Не так уж дешево обойдется российский паспорт".
Автор: РИА "Новости"
Теги: студенты инвестиции гражданство
Новости тематики
- Медведев сделал важное заявление о зарплатах в РФ
- Правительство РФ снизило прожиточный минимум на душу населения
- Визит Путина в Пекин завершился подписанием более 30 соглашений
- России нужна политика "экономики расширения"
- Путин создает экономическое Политбюро
- Путин: Глубокого кризиса в экономике России не произошло
- Путин хочет сохранить печатные СМИ
- Жириновский требует отставки главы ФАС
- Госдума приняла законопроект о создании ТОРов во втором чтении
- Новая Зеландия негласно присоединилась к санкциям против России
Новости раздела
- Рыба попала в национальный проект
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Приморец Шеин бросил вызов самому Трампу
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
Loading...
В России теперь не доверяют людям. Сейчас можно узнать о роде занятий, увлечениях, месте проживания каждого гражданина России rus-poisk. info. tm