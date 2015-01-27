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Сити-менеджеров избавят от комплекса неполноценности

27 Января 2015, 13:29 | В России

На федеральном уровне решено дать сити-менеджерам, наделенным властью по воле местных депутатов и губернатора, возможность стать не только главой администрации, но и главой муниципалитета, пишет деловая газета "Золотой Рог". Губернаторы получат возможность в крупных муниципалитетах формировать вместе с городской думой конкурсную комиссию, которая будет выбирать кандидатов в мэры – по аналогии с тем, как сейчас выбираются сити-менеджеры.

Как считают эксперты, это де-факто даст губернаторам возможность расставлять «своих людей» во главе территорий, не опасаясь при этом конфликта между назначенным сити-менеджером и избранным думой главой. Согласно поправкам, принятым ГД во втором чтении, в России вводятся два новых способа избрания главы мунобразования. Первый позволяет главе муниципалитета, избранному местной думой из своего состава, возглавить администрацию. Его полномочия депутата при этом прекращаются. Второй позволяет возглавить администрацию главе муниципалитета, выбранному депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В муниципальном районе, городском округе, городском округе с внутригородским делением, а также во внутригородском мунобразовании города федерального значения эту комиссию формируют поровну губернатор и представительный орган муниципалитета, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Нанимаемого по контракту сити-менеджера депутаты предлагают наделить статусом главы мунобразования, пояснил РБК суть поправок политолог Александр КЫНЕВ. «Упраздняется избираемый депутатами глава города - спикер, а сити-менеджер становится единственным руководителем и именуется теперь полноценным главой муниципалитета, который не избирается населением», - пояснил он.

Евгений СИДОРОВ.   Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: сити-менеджер  укрупнение  выборы 



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