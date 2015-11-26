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Россия ограничит импорт овощей из Турции
Власти РФ в ответ на атаку Су-24 уже 26 ноября могут официально объявить о введении ограничений на ввоз товаров из Турции. Причем речь может идти не только о продуктах питания, но и о некоторых автокомпонентах, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсант.
Чиновник правительства изданию сообщил, что сейчас прорабатываются механизмы, которыми может быть ограничен импорт.
По словам главы компании-импортера турецкого продовольствия, для этих целей могут быть использованы и запреты со стороны соответствующих регуляторов — Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
При этом эмбарго, как в случае с США, ЕС, Австралией, Норвегией и Канадой, введено не будет, во всяком случае в краткосрочной перспективе, подчеркивают собеседники издания.
Напомним, 24 ноября ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии.
Анкара утверждает, что самолет вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что самолет находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.
Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на российский военный самолет «ударом в спину» и «пособничеством терроризму».
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