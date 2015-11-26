Россия ограничит импорт овощей из Турции

Власти РФ в ответ на атаку Су-24 уже 26 ноября могут официально объявить о введении ограничений на ввоз товаров из Турции. Причем речь может идти не только о продуктах питания, но и о некоторых автокомпонентах, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсант.

Чиновник правительства изданию сообщил, что сейчас прорабатываются механизмы, которыми может быть ограничен импорт.

По словам главы компании-импортера турецкого продовольствия, для этих целей могут быть использованы и запреты со стороны соответствующих регуляторов — Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

При этом эмбарго, как в случае с США, ЕС, Австралией, Норвегией и Канадой, введено не будет, во всяком случае в краткосрочной перспективе, подчеркивают собеседники издания.

Напомним, 24 ноября ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии.

Анкара утверждает, что самолет вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что самолет находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на российский военный самолет «ударом в спину» и «пособничеством терроризму».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.