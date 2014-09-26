Россиянам запретят онлайн-бронирование отелей, покупку авиабилетов в иностранных лоукостерах и Facebook

Госдума в среду, 24 сентября, во втором чтении одобрила законопроект о переносе на 1 января 2015 года срока вступления в силу закона, обязывающего операторов персональных данных хранить данные российских граждан только на территории России. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Таким образом, решение может считаться окончательно принятым, так как в третьем чтении в проект могут вноситься лишь редакционные и процедурные поправки.

В июле 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в законы «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В частности, закон «О персональных данных» был дополнен статьей: «При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение персональных данных граждан Российской Федерации, в базах данных, расположенных на территории Российской Федерации».

В начале сентября рядом депутатов был представлен на рассмотрение в Госдуму законопроект о внесении изменений в этот закон, касающихся переноса срока его вступления — с 1 сентября 2016 года на 1 января 2015 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, перенос срока на более раннюю дату «будет способствовать более оперативному и эффективному обеспечению прав граждан Российской Федерации на сохранность персональных данных и соблюдение тайны переписки в информационно-телекоммуникационных сетях».

Принятый закон предоставляет Роскомнадзору полномочия требовать от операторов связи ограничения доступа к интернет-ресурсам, которые не гарантируют хранение персональных данных внутри страны.

Очевидно, что под действие закона попадут иностранные системы бронирования отелей и билетов, а также зарубежные социальные сети.