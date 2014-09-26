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Россиянам запретят онлайн-бронирование отелей, покупку авиабилетов в иностранных лоукостерах и Facebook

26 Сентября 2014, 11:01 | В России

Госдума в среду, 24 сентября, во втором чтении одобрила законопроект о переносе на 1 января 2015 года срока вступления в силу закона, обязывающего операторов персональных данных хранить данные российских граждан только на территории России. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Таким образом, решение может считаться окончательно принятым, так как в третьем чтении в проект могут вноситься лишь редакционные и процедурные поправки.

В июле 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в законы «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В частности, закон «О персональных данных» был дополнен статьей: «При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение персональных данных граждан Российской Федерации, в базах данных, расположенных на территории Российской Федерации».

В начале сентября рядом депутатов был представлен на рассмотрение в Госдуму законопроект о внесении изменений в этот закон, касающихся переноса срока его вступления — с 1 сентября 2016 года на 1 января 2015 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, перенос срока на более раннюю дату «будет способствовать более оперативному и эффективному обеспечению прав граждан Российской Федерации на сохранность персональных данных и соблюдение тайны переписки в информационно-телекоммуникационных сетях».

Принятый закон предоставляет Роскомнадзору полномочия требовать от операторов связи ограничения доступа к интернет-ресурсам, которые не гарантируют хранение персональных данных внутри страны.

Очевидно, что под действие закона попадут иностранные системы бронирования отелей и билетов, а также зарубежные социальные сети.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: персональные данные 



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Комментарии

  • Р С—РЎР‚Р В°Р Р†11:28, 26.09.2014#

    Кто как, а я на самолет и бегом отсюда. . .

  • Псевдоним18:38, 26.09.2014#

    Все для народа. . .

  • Мимо проходил18:51, 26.09.2014#

    И что я бронирую свой отель напрямую билеты тоже через нет а теперь в турфирму кормить вот гады ненавижу этих которые день и ночь о народе думают п. . . . . . . ы

  • Trooper19:03, 26.09.2014#

    э. а каким раком они узнают что я забронировал себе билеты на самолет и отель?.

  • Псевдоним19:20, 26.09.2014#

    Бред какой

  • Хмм19:21, 26.09.2014#

    Ничего страшного! Частные VPN серверы или прокси еще никто не отменял :)

  • 36219:26, 26.09.2014#

    Ну что же, верно

  • Внучок19:29, 26.09.2014#

    Россия больна. . .

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