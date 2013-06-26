Госдума приняла закон, запрещающий указывать в вакансиях о трудоустройстве дискриминационную информацию

Работодатели будут караться символическим штрафом при упоминании желаемого возраста, пола или национальности работника.

21 июня депутаты, наконец, приняли закон, запрещающий указывать в вакансиях о трудоустройстве дискриминационную информацию, а именно – упоминание желаемого возраста, пола или национальности работника. Тем самым нижняя палата парламента подтвердила свою заботу о пенсионерах и многодетных родителях, которым очень сложно устроиться на работу.



Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Галина Карелова считает, что сегодня чуть ли не каждое второе сообщение о трудоустройстве содержит упоминания предпочтительного пола, места жительства или прочих требования к претендентам на должность, которые совершенно не связанны с их опытом работы и деловыми качествами.



Чтобы пресечь порочную практику составления подобных объявлений, народные избранники, наконец, проголосовали за запрет указывать в объявлениях «прямые или косвенные преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников».



Нарушителей запрета грозят засыпать штрафами. Для граждан они должны составить от пятисот рублей до одной тысячи рублей, для должностных лиц - от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. Это означает, что объявления, начинающиеся на «приглашаются люди такой-то национальности» и «приглашаются только молодые люди» можно будет расценивать, как нарушение законодательства, отметил член профильного комитета ГД РФ Михаил Тарасенко.



Кроме штрафных санкций, новый закон дает органам государственной власти право разрабатывать и реализовывать всевозможные мероприятия, которые нацелены на создание условий для трудоустройства (по принципу совмещения) среди незанятых в труде многодетных родителей, граждан, воспитывающих детей-инвалидов, и людей, занятых воспитанием детей. Помимо этого управленцы теперь могут проводить профессиональное обучение и организовывать дополнительное профобразование в среде незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости, однако которые планируют продолжать свою трудовую деятельность или наоборот – восстанавливать на работе после некоторого перерыва.



Что интересно, приоритетом перед прочими поступающими на работу (в течение трех лет после увольнения с военной службы) наделяются юноши, прошедшие службу по призыву, пишет Gudok.ru.