Сбривать усы в Приморье Павлу Грудидину не пришлось бы

Кандидат в президенты от КПРФ сдержал обещание и сбрил раздражающую многих растительность на лице

Незадолго до президентских выборов 57-летний кандидат от КПРФ Павел Грудинин поспорил с 31-летним видеоблогером Юрием Дудем, что если наберет меньше 15% голосов, то изменит имидж. На днях политик выполнил условие пари, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кстати, опросы показывали, что многих избирателей усы Грудинина страшно раздражали. Кандидат выглядел несовременно и напоминал какого-то ретрограда, застрявшего в 70-х. Однако команда кандидата не смогла настоять на изменении его имиджа. Ошибкой использовать имидж с лишней растительностью на лице признал и кандидат Борис Титов, который теперь жалеет, что в предвыборный период щеголял с невнятной бородкой. Полубомжом, с точки зрения многих избирателей, выглядел и бородатый Григорий Явлинский. Напомним, что растительность присутствовала и на лице еще двух кандидатов - Бабурина и Сурайкина. Конечно, они проиграли гонку вовсе не из-за своих бород и усов, но, вполне возможно, что какие-то драгоценные проценты утекли от них именно из-за ошибок с имиджем.

Но вернемся к Грудинину. Общественность была удивлена, когда Павел Грудинин объявил, что будет баллотироваться на пост главы государства от партии КПРФ - такого поворота событий практически никто не ожидал. Политик активно общался с журналистами, рассказывая о своей программе. Так, Грудинин дал откровенное интервью Юрию Дудю. Кандидат в президенты и видеоблогер заключили пари: если Павел не наберет больше 15% голосов, то избавится от усов, а если это произойдет, то тогда Юрию придется побриться наголо. В президентской гонке победил Владимир Путин, за которого проголосовало 76,69% избирателей. Грудинин же набрал 11,77% голосов.

Однако сначала Павел отказался выполнять условие спора. 24 марта в Сети появилась фотография политика без усов. Позже представители КПРФ заявили, что снимок поддельный. Тем не менее спустя несколько часов на Youtube-канале партии появилось видео, в котором Павел действительно сбривает усы впервые за 30 лет.

Политик отметил, что он как настоящий мужчина, обязан сдержать слово. Правда, Грудинину новый имидж не понравился. «Ну и видок», — едва сдерживая смех, сказал он.

Меду тем, если бы кандидат Грудинин набрал бы по стране столько голосов, сколько в Приморье, то сбривать усы ему точно не пришлось. За Павла Грудинина в крае проголосовали более 21% избирателей. Кроме того, известен один участок, где кандидат от коммунистов набрал 80%.