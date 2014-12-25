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Большинство россиян продолжает одобрять деятельность Путина
Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряет абсолютное большинство жителей страны, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".
Так, деятельность президента, по данным социологов, в целом одобряют 85% жителей страны, 14% не одобряют и еще 1% опрошенных затруднились ответить.
На вопрос об отношении к деятельности российского премьера Дмитрия Медведева 63% респондентов ответили, что одобряют и ее. Чуть более трети россиян (35%) высказались негативно, и еще 2% ответить не смогли.
Кроме того, по результатам проведенного опроса выяснилось, что деятельность правительства одобряет меньшее количество жителей России — 60%. Не поддерживают то, чем занимается российский кабмин, 39% респондентов, 1% опрошенных ответить затруднились.
Мнения разделились практически поровну, когда речь зашла об оценке деятельности Госдумы РФ: 52% относятся к ней положительно, а 46% не одобряют. 2% дать ответа не смогли.
Помимо того, участникам опроса предложено было назвать несколько политиков или общественных деятелей, которые вызывают у них наибольшее доверие. Так, лидирующие места по данному пункту занимают Владимир Путин (55%), Сергей Шойгу (25%), Сергей Лавров (20%), Дмитрий Медведев (16%). Пятое место в списке политических деятелей России, вызывающих наибольшее доверие, занимает, согласно опросу, Владимир Жириновский — 12%. В том, что в настоящее время нет политиков, которым бы они доверяли, признались 14% опрошенных, 13% заявили, что вовсе не интересуются политикой, 7% затруднились ответить.
Опрос проведен 21-24 ноября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны.
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Комментарии
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grinli19:38, 25.12.2014#
Я вообще удивляюсь. как можно одобрять, в частности, "деятельность" Медведева, который, по факту, вообще ничего не делает? Разве что время от времени выступает с неуместными поучениями в адрес других старн и правительств. . . . Неуженли у нас в стране 60% совершенно тупых недоумков?
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