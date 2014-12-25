Большинство россиян продолжает одобрять деятельность Путина

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряет абсолютное большинство жителей страны, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

Так, деятельность президента, по данным социологов, в целом одобряют 85% жителей страны, 14% не одобряют и еще 1% опрошенных затруднились ответить.

На вопрос об отношении к деятельности российского премьера Дмитрия Медведева 63% респондентов ответили, что одобряют и ее. Чуть более трети россиян (35%) высказались негативно, и еще 2% ответить не смогли.

Кроме того, по результатам проведенного опроса выяснилось, что деятельность правительства одобряет меньшее количество жителей России — 60%. Не поддерживают то, чем занимается российский кабмин, 39% респондентов, 1% опрошенных ответить затруднились.

Мнения разделились практически поровну, когда речь зашла об оценке деятельности Госдумы РФ: 52% относятся к ней положительно, а 46% не одобряют. 2% дать ответа не смогли.

Помимо того, участникам опроса предложено было назвать несколько политиков или общественных деятелей, которые вызывают у них наибольшее доверие. Так, лидирующие места по данному пункту занимают Владимир Путин (55%), Сергей Шойгу (25%), Сергей Лавров (20%), Дмитрий Медведев (16%). Пятое место в списке политических деятелей России, вызывающих наибольшее доверие, занимает, согласно опросу, Владимир Жириновский — 12%. В том, что в настоящее время нет политиков, которым бы они доверяли, признались 14% опрошенных, 13% заявили, что вовсе не интересуются политикой, 7% затруднились ответить.

Опрос проведен 21-24 ноября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны.

ZRPRESS.RU, Владивосток.