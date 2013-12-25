Россия погасила долги СССР перед тремя странами

Российская Федерация погасила долги СССР перед Чешской Республикой, Финляндской Республикой и Республикой Черногорией.

Как сообщает пресс-служба Минфина РФ, государственный внешний долг РФ перед Чехией, Финляндией и Черногорией возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества с этими странами в советский период.

В соответствии с межправительственными соглашениями задолженность Российской Федерации погашалась преимущественно поставками промышленной продукции российского производства и, частично, денежными средствами.

ZRPRESS.RU, Владивосток.