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Путин отправил сторонников на экономический фронт

25 Ноября 2014, 18:07 | В России

Лидер страны на Форуме действий «Народного фронта» попросил приморских «фронтовиков» подумать о ценообразовании в оборонке

На минувшей неделе в Москве состоялся очередной Форум действий «Народного фронта», который является одним из мероприятий, предваряющих Послание президента федеральному парламенту.

В первый день работа Форума проходила в рамках пяти дискуссионных площадок: «Качество повседневной жизни», «Социальная справедливость», «Общество и власть: прямой диалог», «Импортозамещение и технологическая модернизация», «Аграрный сектор: аккуратные санкции и возможности роста». Представители Приморского ОНФ приняли активное участие в работе всех дискуссионных площадок, а сопредседатель «Народного фронта» в Приморье и гендиректор завода «Дальприбор» Роман ТИТКОВ выступил модератором одной из секций.

Представитель Приморья обратился к Владимиру ПУТИНУ с идеей сделать ценообразование на военную продукцию единым государственным документом – сейчас стоимость продукции здесь определяется только исходя из методики Минобороны. Также Титковым было высказано предложение разрешить предприятиям закладывать в военную продукцию до 25% рентабельности, чтобы дополнительные доходы можно было направить на развитие производства.

«Сейчас рентабельность для военных предприятий составляет 7%. Мы просим разрешить предприятиям закладывать 20-25%», - сказал Роман Титков.

В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею о создании единого документа по ценообразованию на продукцию оборонного назначения, закупаемую Минобороны. «Было бы хорошо, если бы у нас был единый документ по ценообразованию на оборонную продукцию, - сказал глава государства. - Я не знаю, как вас отблагодарить, если вы проект такого документа представили бы, потому что Министерство экономического развития пока не в состоянии нам представить даже проект такого документа», - заявил Путин.

Разумеется, что во время диалога с «фронтовиками» на Форуме действий президент не обошел и тему выполнения «майских указов», подписанных им 2,5 года тому назад. Владимир Путин поблагодарил «Народный фронт» за организованный гражданский контроль, который «стал той силой, которая не только привела в движение законы, но и заставила чиновников работать, а не идти против мнения общества». А вот региональных чиновников президент призвал исполнять указы невзирая на экономические трудности.

«Недопустимо прикрываться этими проблемами для того, чтобы не решать стоящие перед нами задачи. Ссылаться на объективные обстоятельства, объясняя часто свою неэффективность, неумение, равнодушие к порученному делу и к интересам людей», - заявил Владимир Путин, призвав всех активистов ОНФ самим не поддаваться опасным и тлетворным настроениям, но и не допускать проявления у других.

Как сообщил Роман Титков по итогам форума, встреча показала, что одним из ключевых направлений работы ОНФ в ближайший год будет экономический блок – начиная от общественного контроля за госзакупками и заканчивая содействием развитию инновационных рыночных механизмов. «Для Приморского края, как приграничного региона, в наибольшей степени интегрированного в АТР, экономическая повестка имеет важнейшее значение», - отметил Роман Титков.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

Автор:
Теги: ценообразование  Путин  народный фронт  кризис 



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Комментарии

  • РЇ08:07, 27.11.2014#

    Народный фрот жуликов и воров

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