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В российскую армию не берут со смартфоном Apple
25 Ноября 2014, 12:00 | В России
В воинские части российской армии нельзя отправиться со смартфоном от Apple. Это связано с тем, что iPhone следят за своим владельцем и передают все данные о нем на специальные сервера. Об этом пишут "Известия".
Издание ссылается на рекомендации, которые получают призывники и их родители на "горячей линии" министерства обороны России.
Сообщается, что можно взять любой другой смартфон, кроме iPhone. Призывникам и их родителям говорят, что во время разговора телефон фиксирует, где призывник находится и что делает. После эта информация передается в США, где она может стать доступна спецслужбам.
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