В российскую армию не берут со смартфоном Apple

В воинские части российской армии нельзя отправиться со смартфоном от Apple. Это связано с тем, что iPhone следят за своим владельцем и передают все данные о нем на специальные сервера. Об этом пишут "Известия".

Издание ссылается на рекомендации, которые получают призывники и их родители на "горячей линии" министерства обороны России.

Сообщается, что можно взять любой другой смартфон, кроме iPhone. Призывникам и их родителям говорят, что во время разговора телефон фиксирует, где призывник находится и что делает. После эта информация передается в США, где она может стать доступна спецслужбам.

ZRPRESS.RU, Владивосток.