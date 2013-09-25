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Гастарбайтеров-нелегалов в России ждет не амнистия, а уголовка
С нелегальной миграцией нужно бороться не с помощью амнистий, которые предложил бизнес-омбудсмен Борис ТИТОВ, а с помощью кнута в виде уголовного преследования. Об этом заявил глава ФМС Константин РОМОДАНОВСКИЙ, сообщают информагентства.
«Однозначно какой-то амнистии для тех, кто нарушает наш режим и живет по своим правилам, не будет и быть не может. Это не тот контингент, которому нужно помогать», - отметил глава ФМС.
Начало выдачи гастарбайтерам патентов на работу в 2010 г. стало механизмом легализации мигрантов в России, так как любой мог получить его заново, обнулив, таким образом, свою миграционную историю, - пояснил Ромодановский. В этом году был введен закон, запрещающий въезд в Россию для нарушителей, после чего желающих получить патенты, по словам главы ФМС, стало больше.
«Это подтверждает тезис, что конфетами или морковкой мы результат не получим, тут нужен кнут, и этот кнут в виде закрытия въезда заработал и дал результат», - заметил Ромодановский, подчеркнув, что после введения патентов число легально работающих мигрантов выросло в два раза, а бюджет дополнительно получил 16 млрд руб.
При этом Ромодановский предложил ввести уголовную ответственность для иностранцев за использование поддельных миграционных документов. «Нужно подумать и поработать над введением уголовной ответственности для иностранных граждан, которые знают, что они незаконно находятся на территории РФ, продолжают находиться или пытаются приобрести, или уже приобрели поддельные миграционные документы», - сказал он, заметив, что сейчас на улицах можно наблюдать «неадекватных» гастарбайтеров, не разбирающихся в российских реалиях.
Напомним, в минувший вторник бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил провести миграционную «амнистию», которая, по его мнению, одновременно избавит от необходимости проводить облавы на гастарбайтеров и пополнит российский бюджет.
Чтобы мигранты начали приносить доход в бюджет, им надо гарантировать, что их не вышлют из России, - заявил Титов. «Давайте исходить из того, что легальные трудовые мигранты платят налоги в бюджет и тратят существенную часть заработанных денег в России. Только 36% заработанных ими денег покидает страну», - заметил омбудсмен.
Титов, помимо прочего, напомнил, что в России есть проблемы с демографией, поэтому скоро страна столкнется с нехваткой рабочей силы. «Потребность в рабочих руках будет только расти. И за счет кого предложите ее удовлетворять? За счет инопланетян? Роботов?» - сказал он.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Есть потребность в высококвалифицированной рабочей силе, новых технологиях, а не в дешевой рабочей силе и торможение развития производства. Подписываюсь под словами С. М. Миронова, что это лишь способ прикрыть "черные" кассы бизнесменов.