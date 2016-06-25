Home video россиян покажут спецслужбам

Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях пакет антитеррористических законопроектов, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ".

В законодательстве появится новый состав преступления - международный терроризм. За него предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы. За финансирование международных терактов и за вовлечение в их совершение предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Снижается возрастной порог за террористические преступления до 14 лет.

До года лишения свободы можно будет получить за несообщение о готовящемся теракте или угоне самолета. Однако человек не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником.

За публичные призывы к терроризму в интернете, а также его публичное оправдание предусматривается штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности до пяти лет.

Информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео операторы связи должны будут хранить на территории России в течение трех лет, а срок хранения содержания разговоров и переписки составит до шести месяцев.

Те же требования распространяются на мессенджеры и социальные сети. Однако для них срок хранения данных о фактах передачи сообщений сокращен с трех лет до одного года. Но содержание переписки они будут хранить тоже до шести месяцев.

Кроме того, вводится штраф до 1 млн рублей для мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram, за нераскрытие ФСБ данных для декодирования сообщений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.