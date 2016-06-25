Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Home video россиян покажут спецслужбам
Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях пакет антитеррористических законопроектов, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ".
В законодательстве появится новый состав преступления - международный терроризм. За него предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы. За финансирование международных терактов и за вовлечение в их совершение предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
Снижается возрастной порог за террористические преступления до 14 лет.
До года лишения свободы можно будет получить за несообщение о готовящемся теракте или угоне самолета. Однако человек не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником.
За публичные призывы к терроризму в интернете, а также его публичное оправдание предусматривается штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности до пяти лет.
Информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео операторы связи должны будут хранить на территории России в течение трех лет, а срок хранения содержания разговоров и переписки составит до шести месяцев.
Те же требования распространяются на мессенджеры и социальные сети. Однако для них срок хранения данных о фактах передачи сообщений сокращен с трех лет до одного года. Но содержание переписки они будут хранить тоже до шести месяцев.
Кроме того, вводится штраф до 1 млн рублей для мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram, за нераскрытие ФСБ данных для декодирования сообщений.
Новости тематики
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Президент Японии размечтался
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
- Дом Романовых не исключил возможности восстановления монархии в России
- Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина
- Путин сегодня ответит на все вопросы
- Бастрыкин покинет пост главы Следственного комитета России
- Российская армия может вернуться в Камрань
Новости раздела
- Приморец Шеин бросил вызов самому Трампу
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
- Путин порадовал всех прекрасной инаугурацией
- Владимир Путин поблагодарил Правительство России за работу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса