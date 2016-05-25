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Средняя зарплата в Кремле упала до 200 тысяч рублей
Средний размер зарплаты российских госслужащих по итогам первого квартала 2016 года составил 79,9 тыс. рублей, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные Росстата.
По данным ведомства, наибольшую зарплату получали госслужащие в администрации президента — их среднемесячная зарплата за этот период составила 201,6 тыс. рублей (на 13,9% ниже, чем годом ранее).
Средняя месячная зарплата чиновников в Совете Федерации составила 117,7 тыс. рублей (на 3,9% больше), депутатов Госдумы — 106,4 тыс. рублей (на 23,5% больше), в аппарате правительства — 152,3 тыс. рублей (на 11,7% ниже).
Число работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных госорганах, на конец марта составило 38,5 тыс. человек, или 73,9% от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 87,1% (в первом квартале 2015 года — на 84,2%).
Напомним, ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что власти не планируют снижать размер зарплат чиновников.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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