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Средняя зарплата в Кремле упала до 200 тысяч рублей

25 Мая 2016, 15:00 | В России

Средний размер зарплаты российских госслужащих по итогам первого квартала 2016 года составил 79,9 тыс. рублей, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, наибольшую зарплату получали госслужащие в администрации президента — их среднемесячная зарплата за этот период составила 201,6 тыс. рублей (на 13,9% ниже, чем годом ранее).

Средняя месячная зарплата чиновников в Совете Федерации составила 117,7 тыс. рублей (на 3,9% больше), депутатов Госдумы — 106,4 тыс. рублей (на 23,5% больше), в аппарате правительства — 152,3 тыс. рублей (на 11,7% ниже).

Число работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных госорганах, на конец марта составило 38,5 тыс. человек, или 73,9% от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 87,1% (в первом квартале 2015 года — на 84,2%).

Напомним, ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что власти не планируют снижать размер зарплат чиновников.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: чиновник  Росстат  зарплата 



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Комментарии

  • Псевдоним18:01, 25.05.2016#

    бедненькие

  • ЧМО Обама18:23, 25.05.2016#

    Пусть берут пример с Толика Васильева, не погнушался же, хоть и Герой России, но пошел же работать управдомом, или Ролдугин - виолончелист от БОГА!

  • Псевдоним23:14, 25.05.2016#

    Получу пенсию 10000 т. р. надо помочь, не выживут. . . . .

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