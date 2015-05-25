В Уголовный кодекс хотят вернуть статью за саботаж

Депутаты предложили вернуть в Уголовный кодекс статью за саботаж. Наказанием должно стать лишение свободы до 10 лет. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Инициатор - зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев. Он предлагает определять саботаж как «действие или бездействие... с целью ослабления государственной власти или экономики России». Также Соловьев призывает считать саботажем неисполнение указов и распоряжений президента, пишут «Известия».

— Должна быть статья за невыполнение указаний президента, развал экономики, развал армии. Саботирующие фактически могут дезорганизовать работу госмеханизма, а это страшное преступление перед обществом, за которое должно быть установлено жесткое реальное наказание, — считает Соловьев.

Напомним, статья за саботаж в разных формах существовала в Уголовном кодексе РСФСР с 1926 по 1958 год. Ответственность за это преступление составляла не менее года лишения свободы с конфискацией имущества либо, при отягчающих обстоятельствах, расстрел.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.