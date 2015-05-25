Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Уголовный кодекс хотят вернуть статью за саботаж
Депутаты предложили вернуть в Уголовный кодекс статью за саботаж. Наказанием должно стать лишение свободы до 10 лет. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Инициатор - зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев. Он предлагает определять саботаж как «действие или бездействие... с целью ослабления государственной власти или экономики России». Также Соловьев призывает считать саботажем неисполнение указов и распоряжений президента, пишут «Известия».
— Должна быть статья за невыполнение указаний президента, развал экономики, развал армии. Саботирующие фактически могут дезорганизовать работу госмеханизма, а это страшное преступление перед обществом, за которое должно быть установлено жесткое реальное наказание, — считает Соловьев.
Напомним, статья за саботаж в разных формах существовала в Уголовном кодексе РСФСР с 1926 по 1958 год. Ответственность за это преступление составляла не менее года лишения свободы с конфискацией имущества либо, при отягчающих обстоятельствах, расстрел.
Новости тематики
- Президент Японии размечтался
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
- Дом Романовых не исключил возможности восстановления монархии в России
- Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина
- Путин сегодня ответит на все вопросы
- Бастрыкин покинет пост главы Следственного комитета России
- Российская армия может вернуться в Камрань
- Домены ru и рф возьмет под контроль государство
Новости раздела
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
- Путин порадовал всех прекрасной инаугурацией
- Владимир Путин поблагодарил Правительство России за работу
- Сегодня Путин скажет нечто
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Вернем и 53-ю!