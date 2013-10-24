В Правительстве России новые кадровые решения

Геннадий Онищенко освобожден от обязанностей главы Роспотребнадзора в связи с истечением срока договора и назначен помощником председателя правительства, сообщила пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова, пишет РИА Новости.

Исполняющей обязанности главы ведомства назначена Анна Попова, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, отметила она. Онищенко освобожден от обязанностей главы Роспотребнадзора в связи с истечением срочного годичного договора, заключенного с ним, когда ему исполнилось 60 лет.

"Ровно год назад при заключении этого контракта премьер Медведев предложил Геннадию Онищенко по истечении этого договора перейти на работу в Аппарат правительства на должность помощника премьер-министра", — пояснила Тимакова. "Соответствующее распоряжении об освобождении Онищенко от должности главы Роспотребнадзора и назначение его помощником председателя правительства также подписано Медведевым", — добавила она.