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В Правительстве России новые кадровые решения
Геннадий Онищенко освобожден от обязанностей главы Роспотребнадзора в связи с истечением срока договора и назначен помощником председателя правительства, сообщила пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова, пишет РИА Новости.
Исполняющей обязанности главы ведомства назначена Анна Попова, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, отметила она. Онищенко освобожден от обязанностей главы Роспотребнадзора в связи с истечением срочного годичного договора, заключенного с ним, когда ему исполнилось 60 лет.
"Ровно год назад при заключении этого контракта премьер Медведев предложил Геннадию Онищенко по истечении этого договора перейти на работу в Аппарат правительства на должность помощника премьер-министра", — пояснила Тимакова. "Соответствующее распоряжении об освобождении Онищенко от должности главы Роспотребнадзора и назначение его помощником председателя правительства также подписано Медведевым", — добавила она.
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