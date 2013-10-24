www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Кадровый вопрос
Распечатать

В Правительстве России новые кадровые решения

24 Октября 2013, 10:52 | В России

Геннадий Онищенко освобожден от обязанностей главы Роспотребнадзора в связи с истечением срока договора и назначен помощником председателя правительства, сообщила пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова, пишет РИА Новости.

Исполняющей обязанности главы ведомства назначена Анна Попова, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, отметила она. Онищенко освобожден от обязанностей главы Роспотребнадзора в связи с истечением срочного годичного договора, заключенного с ним, когда ему исполнилось 60 лет.

"Ровно год назад при заключении этого контракта премьер Медведев предложил Геннадию Онищенко по истечении этого договора перейти на работу в Аппарат правительства на должность помощника премьер-министра", — пояснила Тимакова. "Соответствующее распоряжении об освобождении Онищенко от должности главы Роспотребнадзора и назначение его помощником председателя правительства также подписано Медведевым", — добавила она.

Тимакова уточнила, что Анна Попова назначена исполняющей обязанности главы Роспотребнадзора. "Окончательное решение по кандидатуре руководителя этого ведомства будет принято позже", — подчеркнула пресс-секретарь.

Вице-премьер Ольга Голодец во вторник заявила, что Онищенко уходит с должности главы Роспотребнадзора в связи с истечением срока полномочий, а новым руководителем ведомства будет назначена Попова. После этого Тимакова сообщила, что распоряжения об отставке главы Роспотребнадзора не было и решение, останется ли Онищенко на своем посту, — в компетенции премьер-министра.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Хотелось бы надеяться, что на смену яркому и эффективному Онищенко придет тоже яркий и не менее эффективный другой руководитель".

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: РИА Новости
Теги: отставка  Онищенко  кадры  Голодец 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Stiv12:51, 24.10.2013#

    Что яркий - это точно. А в чем, простите, его эффективность???

  • Псевдоним14:07, 24.10.2013#

    Возможно имелась ввиду Аффективность, а не Эффективность. Опечатка))

  • Псевдоним15:30, 24.10.2013#

    Это вы даун, а он не боялся отстаивать интересы России (её производителей) перед иностранным ширпотребом.

  • Псевдоним21:30, 24.10.2013#

    Это ты даун и вообще дегенерат по жизни. Лучше китайский ширпотреб, чем россиянское гавно по цене вертолета.

  • X892KH15:26, 24.10.2013#

    Гнать его в шею! бесполезный безграмотный дурачок! позорище!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru