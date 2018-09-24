Выборы по-приморски оказались заразительными

Партия власти проигрывает во всех регионах, кроме жирующей Москвы

Вторые туры выборов прошли в Хабаровском крае и Владимирской области. Действующий глава Хабаровского края после подсчета более 99% голосов уступает своему сопернику из ЛДПР Сергею Фургалу., сообщает деловая газета «Золотой Рог». Напомним, единоросс Вячеслав Шпорт возглавлял Хабаровский край более девяти лет.

Хабаровский край

Голосование в Хабаровском крае завершилось 23 сентября в 20:00. По данным краевого избиркома, на 18:00 по местному времени явка составила 42,79% (в первом туре к этому времени проголосовали 31,85% избирателей), пишет РБК.

По данным ЦИК, обработано 99,12% протоколов. Действующий губернатор Вячеслав Шпорт отстает от своего конкурента с результатом 27,91%. У его соперника Сергея Фургала — 69,62%.

Фургал назвал свой результат ожидаемым. «Такой результат голосования мы пре​дполагали еще неделю назад. Наши предположения оказались верны. Это значит, что выборы были честными», — заявил он.

Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избиркомы не поддаваться давлению «со стороны недобросовестных участников избирательного процесса». Ее заявление есть в распоряжении РБК. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Памфилова также сообщила, что разочарована ходом голосования, а результаты выборов после проверки могут быть подвергнуты сомнению.

Первый замглавы администрации Комсомольского района Хабаровского края Игорь Касаткин написал заявление в прокуратуру на представителей Сергея Фургала, которые, по его словам, угрожали ему.

Рабочая группа Хабаровского избиркома рекомендовала вынести предупреждение или открыть административное производство в отношении Фургала за размещение им на своей странице в социальной сети Instagram ролика, который комиссия сочла агитационным. Также признаны незаконными агитационные материалы (интервью и буклет с фотографией кандидата), распространяемые в день тишины. Кандидат от ЛДПР заявил, что не нарушал закон о выборах. Материалы об этих фактах избирком направит в краевое управление МВД, заявил секретарь комиссии Оярс Машков, передает ТАСС.

Более 50 жалоб на нарушение хода выборов подали представители ЛДПР. ​Штаб кандидата Шпорта подал 14 жалоб на ход выборов. Фракция ЛДПР в Госдуме сообщила, что на выборах «царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней и прочие грубейшие нарушения выборного законодательства», и заявила, что не признает «такие грязные выборы». В ЦИК назвали это заявление пиаром, так как комиссия не выявила серьезных нарушений, кроме вброса на одном участке.

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что жалоб, которые могли бы привести к отмене результатов выборов, пока не выявлено.

22 сентября в краевой избирком поступили жалобы на Фургала из-за нарушения дня тишины, а том числе в связи с массовым распространением агитационных материалов.

В первом туре выборов 9 сентября кандидат от ЛДПР Фургал опередил главу региона Шпорта. Они набрали 35,81% и 35,62% соответственно. Вскоре после этого Шпорт предложил Фургалу работу своим первым заместителем. Тот согласился, но снимать свою кандидатуру с выборов не стал.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Согласно информации на сайте предвыборного штаба Фургала, он родился в 1970 г. в Амурской области. После окончания медицинского института работал в Поярковской центральной районной больнице терапевтом и неврологом. В конце 1990-х гг. начал заниматься предпринимательской деятельностью. В 2005 г. Фургал был избран депутатом законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР, в этом же году стал координатором регионального отделения партии. В 2007 г. Фургал был избран депутатом Госдумы пятого созыва, занимал должность зампредседателя комитета по делам федерации и региональной политике. С 2015 по 2016 г. он возглавлял думский комитет по охране здоровья.

Владимирская область

Кандидаты: действующий губернатор Светлана Орлова и представитель ЛДПР Владимир Сипягин.

Избирательные участки закрылись. По данным регионального избиркома, к 18:00 проголосовали 33,28% избирателей.

После подсчета 11,27% голосов лидировала кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин с результатом 48,68% голосов. Действующий губернатор Светлана Орлова набирала 45,72%.

Однако к полуночи, после подсчета порядка 20% протоколов, Орлова опередила Сипягина. Разрыв между кандидатами составил менее процента. В 23:45 действующий глава региона набирала 47,12%, Сипягин — 47,02%. Непосредственно перед тем, как Орлова вырвалась вперед, онлайн-табло на сайте ЦИК на некоторое время зависло и перестало обновляться.

Позднее Сипягин вновь вырвался вперед. После проверки более чем половины протоколов кандидат от ЛДПР опередил действующего губернатора на 12%.

Как рассказали РБК два собеседника, знакомых с содержанием закрытых экзитполов, которые проводились для штаба Орловой, они весь день показывали колебание данных от 28 до 32%, разница между кандидатами составляла порядка 1% — то в пользу Орловой, то в пользу Сипягина. При этом около 40% опрошенных не ответили, за кого они отдали голос.

Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что в ходе второго тура выборов во Владимирской области нет ни одного обращения, которое требует внимания комиссии.

В первом туре выборов действующий губернатор обошла своего конкурента, набрав 36,42% голосов против 31,36% у Сипягина.

Несостоявшиеся выборы в Хакасии

23 сентября в России должны были пройти вторые туры в трех, а не двух регионах. Однако 21 сентября свою кандидатуру снял действующий глава Хакасии Виктор Зимин, объяснив свое решение состоянием здоровья. Несколько источников РБК сообщили, что причиной стал звонок из Кремля в связи с отсутствием шансов на победу. В первом туре 9 сентября он уступил своему конкуренту, представителю КПРФ Валентину Коновалову: 32,4% голосов против 44,81%.

Теперь выборы в Хакасии пройдут 7 октября. Соперником Коновалова станет показавший третий результат Андрей Филягин от «Справедливой России».