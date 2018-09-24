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Выборы по-приморски оказались заразительными
Партия власти проигрывает во всех регионах, кроме жирующей Москвы
Вторые туры выборов прошли в Хабаровском крае и Владимирской области. Действующий глава Хабаровского края после подсчета более 99% голосов уступает своему сопернику из ЛДПР Сергею Фургалу., сообщает деловая газета «Золотой Рог». Напомним, единоросс Вячеслав Шпорт возглавлял Хабаровский край более девяти лет.
Хабаровский край
Голосование в Хабаровском крае завершилось 23 сентября в 20:00. По данным краевого избиркома, на 18:00 по местному времени явка составила 42,79% (в первом туре к этому времени проголосовали 31,85% избирателей), пишет РБК.
По данным ЦИК, обработано 99,12% протоколов. Действующий губернатор Вячеслав Шпорт отстает от своего конкурента с результатом 27,91%. У его соперника Сергея Фургала — 69,62%.
Фургал назвал свой результат ожидаемым. «Такой результат голосования мы предполагали еще неделю назад. Наши предположения оказались верны. Это значит, что выборы были честными», — заявил он.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избиркомы не поддаваться давлению «со стороны недобросовестных участников избирательного процесса». Ее заявление есть в распоряжении РБК. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Памфилова также сообщила, что разочарована ходом голосования, а результаты выборов после проверки могут быть подвергнуты сомнению.
Первый замглавы администрации Комсомольского района Хабаровского края Игорь Касаткин написал заявление в прокуратуру на представителей Сергея Фургала, которые, по его словам, угрожали ему.
Рабочая группа Хабаровского избиркома рекомендовала вынести предупреждение или открыть административное производство в отношении Фургала за размещение им на своей странице в социальной сети Instagram ролика, который комиссия сочла агитационным. Также признаны незаконными агитационные материалы (интервью и буклет с фотографией кандидата), распространяемые в день тишины. Кандидат от ЛДПР заявил, что не нарушал закон о выборах. Материалы об этих фактах избирком направит в краевое управление МВД, заявил секретарь комиссии Оярс Машков, передает ТАСС.
Более 50 жалоб на нарушение хода выборов подали представители ЛДПР. Штаб кандидата Шпорта подал 14 жалоб на ход выборов. Фракция ЛДПР в Госдуме сообщила, что на выборах «царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней и прочие грубейшие нарушения выборного законодательства», и заявила, что не признает «такие грязные выборы». В ЦИК назвали это заявление пиаром, так как комиссия не выявила серьезных нарушений, кроме вброса на одном участке.
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что жалоб, которые могли бы привести к отмене результатов выборов, пока не выявлено.
22 сентября в краевой избирком поступили жалобы на Фургала из-за нарушения дня тишины, а том числе в связи с массовым распространением агитационных материалов.
В первом туре выборов 9 сентября кандидат от ЛДПР Фургал опередил главу региона Шпорта. Они набрали 35,81% и 35,62% соответственно. Вскоре после этого Шпорт предложил Фургалу работу своим первым заместителем. Тот согласился, но снимать свою кандидатуру с выборов не стал.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Согласно информации на сайте предвыборного штаба Фургала, он родился в 1970 г. в Амурской области. После окончания медицинского института работал в Поярковской центральной районной больнице терапевтом и неврологом. В конце 1990-х гг. начал заниматься предпринимательской деятельностью. В 2005 г. Фургал был избран депутатом законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР, в этом же году стал координатором регионального отделения партии. В 2007 г. Фургал был избран депутатом Госдумы пятого созыва, занимал должность зампредседателя комитета по делам федерации и региональной политике. С 2015 по 2016 г. он возглавлял думский комитет по охране здоровья.
Владимирская область
Кандидаты: действующий губернатор Светлана Орлова и представитель ЛДПР Владимир Сипягин.
Избирательные участки закрылись. По данным регионального избиркома, к 18:00 проголосовали 33,28% избирателей.
После подсчета 11,27% голосов лидировала кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин с результатом 48,68% голосов. Действующий губернатор Светлана Орлова набирала 45,72%.
Однако к полуночи, после подсчета порядка 20% протоколов, Орлова опередила Сипягина. Разрыв между кандидатами составил менее процента. В 23:45 действующий глава региона набирала 47,12%, Сипягин — 47,02%. Непосредственно перед тем, как Орлова вырвалась вперед, онлайн-табло на сайте ЦИК на некоторое время зависло и перестало обновляться.
Позднее Сипягин вновь вырвался вперед. После проверки более чем половины протоколов кандидат от ЛДПР опередил действующего губернатора на 12%.
Как рассказали РБК два собеседника, знакомых с содержанием закрытых экзитполов, которые проводились для штаба Орловой, они весь день показывали колебание данных от 28 до 32%, разница между кандидатами составляла порядка 1% — то в пользу Орловой, то в пользу Сипягина. При этом около 40% опрошенных не ответили, за кого они отдали голос.
Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что в ходе второго тура выборов во Владимирской области нет ни одного обращения, которое требует внимания комиссии.
В первом туре выборов действующий губернатор обошла своего конкурента, набрав 36,42% голосов против 31,36% у Сипягина.
Несостоявшиеся выборы в Хакасии
23 сентября в России должны были пройти вторые туры в трех, а не двух регионах. Однако 21 сентября свою кандидатуру снял действующий глава Хакасии Виктор Зимин, объяснив свое решение состоянием здоровья. Несколько источников РБК сообщили, что причиной стал звонок из Кремля в связи с отсутствием шансов на победу. В первом туре 9 сентября он уступил своему конкуренту, представителю КПРФ Валентину Коновалову: 32,4% голосов против 44,81%.
Теперь выборы в Хакасии пройдут 7 октября. Соперником Коновалова станет показавший третий результат Андрей Филягин от «Справедливой России».
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