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Михаил Ходорковский неожиданно вступился за россиян

24 Сентября 2014, 10:32 | В России

 

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что публичные заявления о санкциях против России, являются для россиян неприемлемыми и унизительными.

«Я считаю, что тогда, когда публично звучит в СМИ, в выступлениях политиков, что санкции направлены против России, такие санкции для российского народа являются морально неприемлемыми. Люди ощущают себя униженными. На них давят, их заставляют. А наш российский народ в этом отношении привык терпеть, и если ради гордости надо терпеть – ничего не поделаешь», - сказал он, выступая во вторник на дискуссии в Берлине «Открытая Россия. Актуальные анализы и стратегии», передает РИА «Новости».

По его словам, если в российской власти есть люди, которые «ведут себя сильно неправильно», то и нужно было бы вводить санкции в отношении их.

«В отношении этих людей, этих организаций, которые грабят российское общество, морально оправданно было бы сказать, что люди не хотят видеть этих людей у себя в гостях. Это было бы понятно и принято российским обществом, которое не более немецкого не любит тех, кто его грабит. Но сказано-то не это. Может быть, в документах где-то это написано. Я считаю, что в этом плане была совершена серьезная ошибка», — сказал экс-глава ЮКОСа.

Ходорковский выразил надежду на то, что Россия и Германия, несмотря на существующие проблемы в связи с ситуацией на Украине, смогут вернуться к сотрудничеству.

«Я хочу верить, что Россия и Германия смогут вернуться в эпоху сотрудничества, не настолько давно мы из нее вышли. Конечно, вернуться в нее на базе европейских ценностей», — сказал он.

По словам экс-главы ЮКОСа, сегодня «отношения между Россией и Германией вступили в несколько иную фазу, которые шесть месяцев назад предвидеть было достаточно трудно».

«Надо думать, что делать в этой ситуации», — добавил он.

Как уже сообщал Zrpress.Ru, недавно Михаил Ходорковский заявил, что мог бы занять пост президента России, если бы это было необходимо для преодоления кризиса в стране. Отвечая на вопрос журналистов, он пояснил, что в настоящее время перед ним такой задачи не стоит. При этом, в случае необходимости преодоления кризисной ситуации и проведения конституционной реформы, он будет «готов взять на себя эту часть работы». Ходорковский также пояснил, что конституционная реформа в основном будет состоять в перераспределении президентской власти судебной системе, парламенту и гражданскому обществу.

Кроме того, Ходорковский перезапустил свой проект «Открытая Россия». По его словам о создании партии речи не идет. Также в отличие от прежнего фонда, который был создан руководством ЮКОСа в 2001 году, «Открытая Россия» не будет регистрироваться, а также не будет иметь офис ни в Москве, ни в регионах.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: кремль  михаил ходорковский  власть  юкос  Германия  запад  санкции 






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