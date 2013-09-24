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В России стало плохо, как в 2008 году

24 Сентября 2013, 18:33 | В России

Ситуация в российской экономике на сегодняшний день напоминает времена мирового кризиса 2008 года. Об этом, выступая на «правительственном часе» в Государственной Думе, заявил глава Минэкономразвития России Алексей УЛЮКАЕВ. «Мне кажется, что такой неблагоприятной обстановки не было у нас последние пять лет с момента кризиса», - цитирует чиновника РИА «Новости».

По словам министра, темпы экономического роста упали в конце 2012 г., когда в минус ушли инвестиционные показатели и промышленность. Прогноз на 2013 г. тоже неутешителен. «Мы считаем тем не менее, что ситуация в третьем-четвертом квартале несколько улучшится и результаты будут лучше, чем в первом и втором квартале. И мы выйдем по  итогам года на уровень 1,8% роста ВВП. Это, конечно, тоже неудовлетворительно, - сказал Улюкаев. - В этом году мы впервые имеем уровень экономического развития ниже среднемирового. Вот это очень серьезный красный сигнал загорелся для нас», - цитирует чиновника РБК.

Пик падения ненефтегазовых доходов, как считают в Минфине, придется на 2015 г. - до 7,6 трлн руб. против 8,3 трлн руб., на которые правительство рассчитывало еще в июне. Серьезное сокращение несырьевой экономики будет и в следующем году, когда доходы бюджета сократятся на 611,9 млрд руб. по сравнению с прежними расчетами. Выход из кризиса, по расчетам ведомства Антона Силуанова, начнется только в 2016 г., когда падение ненефтегазовых доходов не будет столь значительным, как в два предыдущих года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РИА "Новости"
Теги: экономика  инвестиции  кризис  Минэкономразвития 



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