В России приняли самый проблемный за последние 15 лет бюджет

19 сентября на заседании правительства был одобрен социально-экономический прогноз развития России до 2016 года и проект бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. Новый бюджет смело можно назвать проблемным — впервые за 15 лет он принимается с секвестром на 5%.

Это делается, чтобы выполнить указы Владимира ПУТИНА от 7 мая 2012 года. Также в ближайшие два года будут сокращены условно утвержденные расходы на 755 млрд рублей, а тарифы на услуги ЖКХ для населения все же будут расти. Как осторожно замечают эксперты, всю эту работу нужно было проводить еще год назад, а не за несколько недель до представления проекта бюджета.

Бюджет базируется на умеренно оптимистичном прогнозе социально-экономического развития России до 2016 года. Согласно этому прогнозу, в 2014 году рост ВВП составит 3%, в 2015-м - 3,1%, в 2016-м - 3,3%. Инфляция в следующем году прогнозируется в 4,5-5,5%, в 2015-м - 4-5%, в 2016 году - также 4-5%. Но эксперты сомневаются, что российская экономика в будущем году вырастет на 3%. «В этом году у нас рост составит 1,8%. С чего вдруг в следующем году возьмутся 3%? Этот бюджет нереалистичный, потому что основан на нереалистичном прогнозе», - прокомментировал «МК» глава Департамента стратегического анализа ФБК Игорь НИКОЛАЕВ.

Тарифы на услуги ЖКХ для населения будут индексироваться - это уже заложено в прогноз, сообщил министр экономического развития Алексей УЛЮКАЕВ. Министр предложил формулу «инфляция минус». То есть с 2014 по 2016 годы «коммуналка» будет дорожать на уровень инфляции прошлого года, умноженный на коэффициент 0,7. Ведомство Улюкаева полагает, что инфляция в этом году составит 5,8%; умножив 5,8% на 0,7, получаем, что тарифы в 2014 году вырастут на 4,06%.

Что касается секвестра бюджета, то расходы на 5% сократят по незащищенным статьям. На 2% сократят субсидии бюджетным автономным учреждениям. Это делается для того, чтобы обеспечить выполнение «майских» указов Владимира Путина. А на них заложено в 2014 году целых 2 трлн рублей, в том числе значится индексация пенсий, стипендий, зарплат бюджетникам и материнского капитала. Так, размер материнского капитала в следующем году должен составить 429 тыс. руб., а средний размер трудовой пенсии - 11,5 тыс. руб.

Правительство РФ также одобрило заморозку тарифов естественных монополий на 2014 г. для промышленных потребителей, в 2015 и 2016 гг. их рост составит по 5% в г., передает РИА «Новости».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.