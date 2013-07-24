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Профессор ИНЭКА Борис Кузнецов: В ближайшее время Россию ждет экономический крах
Предпосылок для очередного кризиса много - эксперт.
Профессор ИНЭКА Борис Кузнецов считает, что страна стоит на пороге больших перемен, связанных, в первую очередь, с экономикой. Как сообщает портал "Трибуна", ранее, еще два года до кризиса 2008 года, Кузнецов выпустил научный труд "Теория синергетического рынка", где описал механизм экономического краха, который неминуем в ближайшее время. Сейчас он сообщает о новых потрясениях, которые ждут Россию.
"До сих пор наша страна развивалась на энергоносителях. Даже если посмотреть цифры, то 65% нашего бюджета строится на доходах от нефти и газа. Это уродливая структура экономики не могла работать бесконечно. Фактор газа и нефти себя исчерпал. На это повлияло и появление сланцевого газа. Ведь до сих пор одним из важнейших импортеров России были США, а скоро они станут одними из главных экспортеров и нефти, и газа. Знаете ли вы, что у них запасов нефти всегда больше было (в России 6% общемировых запасов разведанных источников нефти, в Америке — 7%)? К тому же, в России рентабельность переработки энергоресурсов сегодня не превышает 10%", — отметил эксперт.
При этом он добавил, что предпосылок для очередного кризиса много.
"Наше государство откровенно гордится тем, что имеет минимальный государственный долг, который равен 15% ВВП. Это действительно формально так. Но если проникнуть глубже, если узнать, сколько наши корпорации, контролируемые государством (в том числе "Газпром"), должны своим партнерам из-за рубежа, то оказывается, что консолидированный долг государства и госкорпораций, кредиты которых гарантированы государством, превышает 650 миллиардов долларов. При том, что золотовалютный запас нашей страны (формально третий в мире после Китая и Японии) равен примерно 525 миллиардам долларов. То есть мы, по факту, являемся нетто-должниками, но очень тщательно этот вопрос вуалируем. И как только перестанут работать системоформирующие факторы, как нефть и газ, то угроза краха экономики станет весьма серьезной", — полагает Кузнецов.
Он также обращает внимание на ВВП.
"Прирост ВВП за последние пять месяцев — 1,5%. Если рассмотреть соотношение факторов (рост цен, ставка рефинансирования (8.25), инфляция меньше 7%), то тогда рост ВВП должен составлять не менее 3,5%. То есть мы уже работаем в минус. Это тоже очень важный сигнал, что мы проваливаемся, — заявил он. — Потеря экономической устойчивости, которая уже сейчас наблюдается, будет все больше затягивать Россию в воронку рецессии. И у нас нет новых факторов, которые могут нас из нее вытащить. И нет самого главного – инновационной экономики. В конечном счете, это приведет к обострению политической борьбы, многие признаки наблюдаются уже сейчас".
В качестве примера он привел события, связанные с Алексеем Навальным, которые происходят в Москве.
"Ведь повод, прямо скажем, не ахти, а смотрите, как Москва вздыбилась. Это говорит о том, что кто-то заказывает новую музыку, новые сценарии для России. Воспользоваться ухудшением экономического положения в России есть кому. И шансы у них увеличиваются", — отметил он.
По мнению эксперта, к политической неустойчивости может привести и растущий сегодня разрыв между богатыми и бедными.
"У нас за пять месяцев этого года количество тех, кто живет за чертой бедности увеличилось примерно до 40%. Это очень опасно. Растет разрыв между теми, кто очень беден и очень богат. Если собрать ресурсы наших миллиардеров, которые попали в "список Форбс", то это будет больше бюджета России. А сколько еще формально необозначенных олигархов? И это тоже большая угроза. Когда есть так называемый "градиентный фактор" (Gradient Factor) — очень богатые и очень бедные — это всегда чревато. Допустимое соотношение между долей богатых и долей бедных — 6-7, как только мы переходим эту границу, мы создаем политическую неустойчивость, а это всегда сопровождается социальными потрясениями", — резюмировал Кузнецов.
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Комментарии
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Вася, тойотовод из Владика17:31, 24.07.2013#
Я думаю, это очевидно. Уже года три силовикам повышают зарплаты и создают всякие блага типа служебного жилья, бесплатных санаториев и прочего. Таким образом сумма выплаченных нетрудовых денег с каждым годом всё больше перевешивает доходы тех, кто деньги ЗАРАБАТЫВАЕТ трудом, создавая материальные ценности или оказывая полезные услуги населению. Даже без профессионального анализа понятно, что это приведет к экономической катастрофе.
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