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Профессор ИНЭКА Борис Кузнецов: В ближайшее время Россию ждет экономический крах

24 Июля 2013, 14:53 | В России

Предпосылок для очередного кризиса много - эксперт.

Профессор ИНЭКА Борис Кузнецов считает, что страна стоит на пороге больших перемен, связанных, в первую очередь, с экономикой. Как сообщает портал "Трибуна", ранее, еще два года до кризиса 2008 года, Кузнецов выпустил научный труд "Теория синергетического рынка", где описал механизм экономического краха, который неминуем в ближайшее время. Сейчас он сообщает о новых потрясениях, которые ждут Россию.

"До сих пор наша страна развивалась на энергоносителях. Даже если посмотреть цифры, то 65% нашего бюджета строится на доходах от нефти и газа. Это уродливая структура экономики не могла работать бесконечно. Фактор газа и нефти себя исчерпал. На это повлияло и появление сланцевого газа. Ведь до сих пор одним из важнейших импортеров России были США, а скоро они станут одними из главных экспортеров и нефти, и газа. Знаете ли вы, что у них запасов нефти всегда больше было (в России 6% общемировых запасов разведанных источников нефти, в Америке — 7%)? К тому же, в России рентабельность переработки энергоресурсов сегодня не превышает 10%", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что предпосылок для очередного кризиса много.

"Наше государство откровенно гордится тем, что имеет минимальный государственный долг, который равен 15% ВВП. Это действительно формально так. Но если проникнуть глубже, если узнать, сколько наши корпорации, контролируемые государством (в том числе "Газпром"), должны своим партнерам из-за рубежа, то оказывается, что консолидированный долг государства и госкорпораций, кредиты которых гарантированы государством, превышает 650 миллиардов долларов. При том, что золотовалютный запас нашей страны (формально третий в мире после Китая и Японии) равен примерно 525 миллиардам долларов. То есть мы, по факту, являемся нетто-должниками, но очень тщательно этот вопрос вуалируем. И как только перестанут работать системоформирующие факторы, как нефть и газ, то угроза краха экономики станет весьма серьезной", — полагает Кузнецов.

Он также обращает внимание на ВВП.

"Прирост ВВП за последние пять месяцев — 1,5%. Если рассмотреть соотношение факторов (рост цен, ставка рефинансирования (8.25), инфляция меньше 7%), то тогда рост ВВП должен составлять не менее 3,5%. То есть мы уже работаем в минус. Это тоже очень важный сигнал, что мы проваливаемся, — заявил он. — Потеря экономической устойчивости, которая уже сейчас наблюдается, будет все больше затягивать Россию в воронку рецессии. И у нас нет новых факторов, которые могут нас из нее вытащить. И нет самого главного – инновационной экономики. В конечном счете, это приведет к обострению политической борьбы, многие признаки наблюдаются уже сейчас".

В качестве примера он привел события, связанные с Алексеем Навальным, которые происходят в Москве.

"Ведь повод, прямо скажем, не ахти, а смотрите, как Москва вздыбилась. Это говорит о том, что кто-то заказывает новую музыку, новые сценарии для России. Воспользоваться ухудшением экономического положения в России есть кому. И шансы у них увеличиваются", — отметил он.

По мнению эксперта, к политической неустойчивости может привести и растущий сегодня разрыв между богатыми и бедными.

"У нас за пять месяцев этого года количество тех, кто живет за чертой бедности увеличилось примерно до 40%. Это очень опасно. Растет разрыв между теми, кто очень беден и очень богат. Если собрать ресурсы наших миллиардеров, которые попали в "список Форбс", то это будет больше бюджета России. А сколько еще формально необозначенных олигархов? И это тоже большая угроза. Когда есть так называемый "градиентный фактор" (Gradient Factor) — очень богатые и очень бедные — это всегда чревато. Допустимое соотношение между долей богатых и долей бедных — 6-7, как только мы переходим эту границу, мы создаем политическую неустойчивость, а это всегда сопровождается социальными потрясениями", — резюмировал Кузнецов.

ИА "Росбалт". 

Автор: ИА "Росбалт"
Теги: импорт  кризис 



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Комментарии

  • Шурави17:01, 24.07.2013#

    Россия уже давно экономический банкрот.

  • Доктор17:02, 24.07.2013#

    Главное России не вляпаться в эту сланцевую "гонку".

  • Псевдоним10:12, 26.07.2013#

    однозначно! только это у России и главное!

  • приморский17:05, 24.07.2013#

    Путя говорит другое. . кто то врёт

  • Вася, тойотовод из Владика17:31, 24.07.2013#

    Я думаю, это очевидно. Уже года три силовикам повышают зарплаты и создают всякие блага типа служебного жилья, бесплатных санаториев и прочего. Таким образом сумма выплаченных нетрудовых денег с каждым годом всё больше перевешивает доходы тех, кто деньги ЗАРАБАТЫВАЕТ трудом, создавая материальные ценности или оказывая полезные услуги населению. Даже без профессионального анализа понятно, что это приведет к экономической катастрофе.

  • Владимир 17:07, 24.07.2013#

    Избави нас бог от пророков в своем отечестве. Истины сказать не смогут. А проплаченные пророчества неинтересны. Совесть у вас есть господин Кузнецов?

  • Псевдоним17:23, 24.07.2013#

    Путя ты что ле?!

  • Вася, тойотовод из Владика17:33, 24.07.2013#

    "Совесть у вас есть господин Кузнецов?" - а у вас?

  • Непоедувтайланд00:17, 27.07.2013#

    Кака-така совесть при заказном-то?. . Тоже мне эксперт! Сланцевый газ! Япона мама! Да там такая себестоимость, что уже всем давно ясно, что это фуфло!

  • Псевдоним17:16, 24.07.2013#

    Уже когда санки с горки тронулись можно кажному такое вот говорить. Хотя дятька ентот еще 2 года до 2008 бормотал про неустойчивость. С другой стороны был бы смысл и так больше половины государства в нищете.

  • серж18:48, 24.07.2013#

    как только закончатся деньги с нефти и газа нечем будет платить ментам и военным , придет пи-дец этому картонному государству с его воровской властью

  • Псевдо09:17, 26.07.2013#

    "Москва вздыбилась" - улыбнуло. Мечты, мечты, как сладок ваш туман. . .

  • Псевдоним09:26, 26.07.2013#

    Кто такой этот Кузнецов? Что такое ИНЭКА? Почему нет указания, что это иностранный агент? Закон нарушаете, ёпта.

  • Непоедувтайланд00:18, 27.07.2013#

    РЕСПЕКТ! БРАВО!

  • Винторез09:30, 26.07.2013#

    Одно лишь упоминание Навального (который не имеет никого отношение к теме статьи) доказывает, что Кузнецов грантосос американческий

  • VDV09:54, 26.07.2013#

    Статья ни о чем. г-н Кузнецов тупо хочет засветиться, мол смотрите все тупые, один я умный и все понимаю. Публиковать такие статьи (это я к zrpress. ru)как минимум не профессионально.

  • Псевдоним10:13, 26.07.2013#

    припадок!

  • Елена09:56, 26.07.2013#

    количество тех, кто живет за чертой бедности у нас давно уже процентов 80-90%.

  • Eva10:00, 26.07.2013#

    У НАС НЕТ ГОСУДАРСТВА! ЕСТЬ ШАЙКА БОГАТЫХ ЛИЦ И СВОД БАНДИТСКИХ ПРАВИЛ! ПО КОТОРЫМ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ, ЖИВУЩИХ ОТ З/П ДО З/П, ЗАСТАВЛЯЮТ ЖИТЬ!!!!!

  • Неедрос10:04, 26.07.2013#

    . . . . а медвепуты только и делают, что издают запрещающие законы, цепляясь за власть, да с экранов несут такую чушь, что срочно переключаешь тв каналы. . . . .

  • Псевдоним10:05, 26.07.2013#

    молодец Кузнецов!

  • Непоедувтайланд00:20, 27.07.2013#

    Ха-ха-ха! А я щитаю, не отработал. Денег не платить! Грант отобрать.

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