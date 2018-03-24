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"В новом правительстве не будет не только Медведева, но и еще много кого"

24 Марта 2018, 16:23 | В России

Эксперт назвал, с кем уже можно прощаться из министров

Политолог и экономист Михаил Делягин уверен, что в новом правительстве России будет не только новый премьер, но и некоторые прежние министры покинут свои посты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказал он в эфире «Царьграда», вероятными претендентами на вылет являются министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр транспорта Максим Соколов.

Относительно последнего Делягин отмечает, что флером за Соколовым тянется история с "ВИМ-Авиа", которая показала, что он как министр "вообще ничем не управляет принципиально, ничего не контролирует".

При этом эксперт отмечает, что вопрос сохранения постов повис над Мединским (Владимир Мединский - министр культуры) и над главой Минобрнауки Ольгой Васильевой. Делягин отмечает, что ситуация с этими министрами интересна тем, что они сейчас нещадно подвергаются нападкам со стороны либеральной тусовки. Однако эти министры, несмотря на провокации либералов, могут сохранить свои посты.

"[Сергей] Шойгу, скорее всего, останется министром обороны, потому что не время сейчас менять министров обороны, когда только-только удалось избежать войны в Сирии. [Максим] Орешкин еще в МЭР не нормализовался. Он сохранит место за собой точно, хотя бы потому, что его недавно назначили и он в явном виде не опозорился, не совершил катастрофу. Он даже может надеяться на пост вице-премьера, хотя непонятно, зачем это нужно", -  заметил Делягин.

Эксперт также прогнозирует, что министру промышленности и торговли Денису Мантурову также могут предложить пост вице-премьера. По оценкам Делягина, в карьере у Мантурова сейчас "все хорошо".

При этом, несмотря на слухи в СМИ, что министр финансов Антон Силуанов хочет оставить свой пост, эксперт Царьграда уверен: такого расклада не будет. Делягин полагает, что Силуанов останется во главе Минфина.

"Он крепкий профессионал, хотя и делает фантасмагоричные заявления, которые вызывают здоровый смех, но он не вызывает к себе ненависти, как другие, он нормально работает", - пояснил специалист.

Относительно изменений на посту главы ЦБ Делягин считает, что их не будет.

"Набиуллина, которую ударно пропихивают некоторые люди в правительство… Она, к сожалению, останется на ЦБ, по крайней мере на некоторое время. Но, на мой взгляд, Набиуллина не досидит свой срок, скорее всего", - добавил он.

Намеки на то, что глава Сбербанка Герман Греф может возглавить новый кабмин, Делягин тотчас отмел. По его словам, у Грефа нет "чувства социальной ответственности, как и понимания психологии других людей. "Оно ампутировано хуже, чем у Чубайса. На мой взгляд, это (назначение на пост премьер-министра - ред.) невозможно. Или это будет очень быстрая катастрофа, быстрее, чем у Медведева", - резюмировал эксперт.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ЦБ  правительство  орешкин  медведев  силуанов  вице-премьер  набиуллина  Путин  Греф  соколов  шойгу  Минздрав  васильева  минобр  власть  отставка  министр  минфин  премьер-министр  президент 



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