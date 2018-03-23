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Путин предложил Собчак стать губернатором одного "проблемного региона"
Павлу Грудинину предложен ключевой пост в правительстве
Сенатор Антон БЕЛЯКОВ написал в соцсети Facebook, что президент Владимир Путин предложил Павлу Грудинину и Ксении Собчак высокие государственные посты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Президент России Владимир Путин на встрече с проигравшими выборы кандидатами, предложил двум из них продолжить политическую карьеру.
Конкретное предложение от главы государства получили Павел Грудинин и Ксения Собчак.
Павлу Грудинину предложено занять пост главы министерства сельского хозяйства, учитывая его успешный опыт в развитии совхоза им. Ленина. Нынешний глава министерства Александр Ткачев, по некоторым данным, собирается уйти в семейный бизнес.
Ксения Собчак получила право выбора. Она может продолжить карьеру в качестве члена Совета Федерации по квоте президента, либо возглавить «не самый успешный регион», чтобы продемонстрировать свои способности руководителя.
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