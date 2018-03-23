Путин предложил Собчак стать губернатором одного "проблемного региона"

Павлу Грудинину предложен ключевой пост в правительстве

Сенатор Антон БЕЛЯКОВ написал в соцсети Facebook, что президент Владимир Путин предложил Павлу Грудинину и Ксении Собчак высокие государственные посты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Президент России Владимир Путин на встрече с проигравшими выборы кандидатами, предложил двум из них продолжить политическую карьеру.

Конкретное предложение от главы государства получили Павел Грудинин и Ксения Собчак.

Павлу Грудинину предложено занять пост главы министерства сельского хозяйства, учитывая его успешный опыт в развитии совхоза им. Ленина. Нынешний глава министерства Александр Ткачев, по некоторым данным, собирается уйти в семейный бизнес.

Ксения Собчак получила право выбора. Она может продолжить карьеру в качестве члена Совета Федерации по квоте президента, либо возглавить «не самый успешный регион», чтобы продемонстрировать свои способности руководителя.