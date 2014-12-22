Госдума приняла законопроект о создании ТОРов во втором чтении

Территории опережающего развития могут быть созданы по решению правительства РФ на 70 лет

Госдума 19 декабря приняла во втором чтении законопроект о правовых основах создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в регионах РФ.

Законопроект "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ" предусматривает, что государственная поддержка регионов осуществляется путем создания территорий опережающего социально-экономического развития и установления особых условий для осуществления предпринимательской и иной деятельности на таких территориях. ТОРы могут быть созданы по решению правительства РФ на 70 лет.

Особенности правового режима заключаются в установлении льготных ставок арендной платы, приоритетном подключении к объектам инфраструктуры, освобождении от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога, применении таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Поправками ко второму чтению устанавливается, что территории опережающего развития могут создаваться в моногородах с наиболее сложным социально-экономическим положением, включенных в утверждаемый правительством перечень. При этом особый правовой режим ТОРов не будет распространяться на градообразующие предприятия и их дочерние предприятия.

Поручение о включении моногородов в законопроект о ТОРах дал президент РФ Владимир ПУТИН в послании Федеральному собранию.

Создание объектов инфраструктуры ТОРов будет финансироваться за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования.

Органами управления ТОРов являются управляющая компания и наблюдательный совет. Управляющая компания является застройщиком объектов инфраструктуры, обеспечивает их функционирование, ведет реестр резидентов ТОРов и предоставляет им юридические, бухгалтерские услуги, услуги по таможенному оформлению. Деятельность управляющей компании подлежит обязательному опубликованию.

В течение трех лет со дня вступления в силу закона ТОРы могут создаваться на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также на территориях моногородов. По истечении трех лет - на территориях остальных субъектов Российской Федерации.

Источниками финансирования создания сети ТОРов в 2015-2017 годах являются дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере 42 млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу. Так, в 2015 году планируется выделить 7 млрд рублей, в 2016 году - 15 млрд рублей, в 2017 году - 20 млрд рублей.

Кроме того, на заседании был принят во втором чтении законопроект, которым предлагается снизить для резидентов ТОРов тарифы страховых взносов с установленных действующим законодательством 30% до 7,6% (из них 6% пойдут в Пенсионный фонд РФ, 1,5% в Фонд социального страхования и 0,1% в Фонд обязательного медицинского страхования). Тариф будет действовать в течение 10 лет со дня получения статуса резидента ТОРа.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU