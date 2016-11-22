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Совет Федерации планирует упростить процедуру распределения инвестиционных рыбных квот
В Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, определяющих порядок и процедуру распределения квот на инвестиционные цели, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В мероприятии принял участие заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, члены Совета Федерации, представляющие прибрежные регионы, представители Администрации Президента РФ, Минсельхоза, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Росрыболовства, крупнейших рыбацких ассоциаций.
На заседании рабочей группы обсуждалась разработка нормативно правовых актов, предусмотренных Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». В частности, обсуждались проекты постановлений Правительства России, устанавливающие порядок и процедуру распределения квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели, а также требования к объектам инвестиций, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Замминистра Александр Крутиков указал на необходимость устранить барьеры для предприятий, желающих воспользоваться квотами господдержки, не ограничивать бизнес избыточными требованиями к типам судов или характеристикам заводов и сделать процедуру распределения квот абсолютно прозрачной.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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