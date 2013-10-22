Ольга Голодец "отправила в отставку" главу Роспотребнадзора Геннадия Онищенко

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко покидает пост в связи с истечением срока полномочий, сообщила вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, комментируя сообщения о его возможной отставке.

По ее словам, новым руководителем будет назначена его заместитель Анна Попова. Голодец подчеркнула, что "Попова - квалифицированный врач и хороший специалист".

Сам Онищенко эту информацию не подтвердил. "Странный персонаж, сделавший это заявление, не относится к числу людей, принимающих решение", - заявил Онищенко Интерфаксу.

Кроме того, пишет РИА Новости, распоряжения об отставке главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко не было, решение, останется ли он руководителем ведомства или на этот пост будет назначена другая кандидатура, — в компетенции премьер-министра РФ Дмитрия Медвдева, сообщила по телефону из Пекина пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова.

"Распоряжение об отставке Онищенко не подписано. Такого документа нет", — сказала Тимакова.

Она подчеркнула, что у Онищенко действительно истекает срок пребывания на госслужбе. "Решение о том, останется он на своем посту, или на этот пост будет назначен другой кандидат, — в компетенции премьер-министра", — уточнила Тимакова.

Замруководителя фракции КПРФ Анатолий Локоть:

"Я, честно говоря, удивлен, чем Онищенко оказался неугоден. Мне кажется, Онищенко справлялся со всеми проблемами, касалось ли это вина Грузии, после этого вина Молдовы или других продуктов из Прибалтики. Мне кажется, в этом отношении очень даже эффективно использовал санитарные нормы для того, чтобы наказывать те или иные государства, которые в чем-то не попадали в русло российской политики. Конечно, он человек системы был. Отсюда все его и слабости. Но тем более, я удивлен. Я думаю, что дело, конечно, не в том, что у него закончился срок полномочий. Может быть, мы его увидим в другом каком-то качестве".