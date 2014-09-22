www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Ходорковский взялся за старое

22 Сентября 2014, 11:03 | В России

Бывший глава компании ЮКОС Михаил ХОДОРКОВСКИЙ заявил, что мог бы занять пост президента России, если бы это было необходимо для преодоления кризиса в стране. Об этом он заявил 20 сентября в интервью Le Monde на фестивале, посвященном 70-летию газеты. Об этом сообщает сайт Zrpress.Ru со ссылкой на Lenta.Ru.

Отвечая на вопрос журналистов, он пояснил, что в настоящее время перед ним такой задачи не стоит. При этом, в случае необходимости преодоления кризисной ситуации и проведения конституционной реформы, он будет «готов взять на себя эту часть работы». Ходорковский также пояснил, что конституционная реформа в основном будет состоять в перераспределении президентской власти судебной системе, парламенту и гражданскому обществу.

Кроме того, Ходорковский перезапустил свой проект «Открытая Россия». По его словам о создании партии речи не идет. Также в отличие от прежнего фонда, который был создан руководством ЮКОСа в 2001 году, «Открытая Россия» не будет регистрироваться, а также не будет иметь офис ни в Москве, ни в регионах. Как сообщил бизнесмен в интервью газете «Ведомости», цель организации - помочь «европейски ориентированной части российского общества».

Российская нефтяная компания ЮКОС существовала с 1993 по 2007 год. 1 августа 2006 года ЮКОС признали банкротом по заявлению синдиката иностранных банков, которым компания задолжала около 500 миллионов долларов. Позднее этот долг выкупила «Роснефть». В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года ЮКОС ликвидировали.

Ряд ее топ-менеджеров, в том числе Михаил Ходорковский, были признаны виновным в ряде уголовных преступлений и приговорены к различным срокам заключения. В 2005 году суд приговорил Ходорковского к девяти годам колонии за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В 2010 году по второму делу ЮКОСа его приговорили к 14 годам лишения свободы за хищение нефти у компании. В декабре 2013 года Михаил Ходорковский был помилован президентом России Владимиром ПУТИНЫМ и освобожден.

Между тем, сообщает РБК? Ходорковский после освобождения неоднократно заявлял, что не намерен лично участвовать в политической деятельности. Его отказ от политических амбиций был частью соглашения между Ходорковским и президентом России Владимиром Путиным, в результате которого он был помилован, считает вероятным руководитель аналитического департамента Центра политтехнологий Татьяна СТАНОВАЯ. Именно этим она объясняет его опосредованное и постепенное возвращение в политику. «Открытая Россия» столкнется с мощным административным и информационным сопротивлением, уверена Становая. Политолог Григорий ГОЛОСОВ интерпретирует заявление Ходорковского как готовность возглавить страну в переходный период, в случае если масштабный кризис приведет к смене власти. Проект Ходорковского не будет востребован гражданским обществом в России, уверен депутат-единоросс, один из авторов закона о некоммерческих организациях-иностранных агентах Александр СИДЯКИН. «С тех пор как Ходорковский сел в тюрьму, произошла перестройка гражданского общества. Появилась Общественная палата, государство многократно увеличило гранты для НКО. Поэтому уровень поддержки его идей в обществе будет крайне низок», — считает Сидякин. «Нам здесь нечего комментировать. Здесь нет повода для комментария никакого», — цитирует Интерфакс слова пресс-секретаря президента Путина Дмитрия ПЕСКОВА.

В появившихся позже комментариях этого заявления Ходорковского, пишет в свою очередь «Независимая газета», упор, впрочем, делается на юридическую необоснованность его гипотетических планов. Например, адвокат Дмитрий АГРАНОВСКИЙ напомнил экс-олигарху, что пока его судимость не будет погашена, он на выборные должности выдвигаться не сможет. А вот председатель совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь БОРИСОВ его довод дополнил: кроме собственно срока тяжкой судимости, правило криминального фильтра запрещает баллотироваться еще очень долгое время после ее погашения. Борисов опять же цифры не назвал, так что напомним: по особо тяжким преступлениям, за которые Ходорковский отсидел более десятка лет, действует такой механизм – 10 лет судимость считается действующей, а потом еще 15 идет это самое поражение в политических правах. Следовательно, отметим, что на ближайшие 25 лет любые выборные планы Ходорковского являются малоосуществимыми.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: Украина  президент  Путин  Ходорковский 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru