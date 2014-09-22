Ходорковский взялся за старое

Бывший глава компании ЮКОС Михаил ХОДОРКОВСКИЙ заявил, что мог бы занять пост президента России, если бы это было необходимо для преодоления кризиса в стране. Об этом он заявил 20 сентября в интервью Le Monde на фестивале, посвященном 70-летию газеты. Об этом сообщает сайт Zrpress.Ru со ссылкой на Lenta.Ru.

Отвечая на вопрос журналистов, он пояснил, что в настоящее время перед ним такой задачи не стоит. При этом, в случае необходимости преодоления кризисной ситуации и проведения конституционной реформы, он будет «готов взять на себя эту часть работы». Ходорковский также пояснил, что конституционная реформа в основном будет состоять в перераспределении президентской власти судебной системе, парламенту и гражданскому обществу.

Кроме того, Ходорковский перезапустил свой проект «Открытая Россия». По его словам о создании партии речи не идет. Также в отличие от прежнего фонда, который был создан руководством ЮКОСа в 2001 году, «Открытая Россия» не будет регистрироваться, а также не будет иметь офис ни в Москве, ни в регионах. Как сообщил бизнесмен в интервью газете «Ведомости», цель организации - помочь «европейски ориентированной части российского общества».

Российская нефтяная компания ЮКОС существовала с 1993 по 2007 год. 1 августа 2006 года ЮКОС признали банкротом по заявлению синдиката иностранных банков, которым компания задолжала около 500 миллионов долларов. Позднее этот долг выкупила «Роснефть». В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года ЮКОС ликвидировали.

Ряд ее топ-менеджеров, в том числе Михаил Ходорковский, были признаны виновным в ряде уголовных преступлений и приговорены к различным срокам заключения. В 2005 году суд приговорил Ходорковского к девяти годам колонии за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В 2010 году по второму делу ЮКОСа его приговорили к 14 годам лишения свободы за хищение нефти у компании. В декабре 2013 года Михаил Ходорковский был помилован президентом России Владимиром ПУТИНЫМ и освобожден.

Между тем, сообщает РБК? Ходорковский после освобождения неоднократно заявлял, что не намерен лично участвовать в политической деятельности. Его отказ от политических амбиций был частью соглашения между Ходорковским и президентом России Владимиром Путиным, в результате которого он был помилован, считает вероятным руководитель аналитического департамента Центра политтехнологий Татьяна СТАНОВАЯ. Именно этим она объясняет его опосредованное и постепенное возвращение в политику. «Открытая Россия» столкнется с мощным административным и информационным сопротивлением, уверена Становая. Политолог Григорий ГОЛОСОВ интерпретирует заявление Ходорковского как готовность возглавить страну в переходный период, в случае если масштабный кризис приведет к смене власти. Проект Ходорковского не будет востребован гражданским обществом в России, уверен депутат-единоросс, один из авторов закона о некоммерческих организациях-иностранных агентах Александр СИДЯКИН. «С тех пор как Ходорковский сел в тюрьму, произошла перестройка гражданского общества. Появилась Общественная палата, государство многократно увеличило гранты для НКО. Поэтому уровень поддержки его идей в обществе будет крайне низок», — считает Сидякин. «Нам здесь нечего комментировать. Здесь нет повода для комментария никакого», — цитирует Интерфакс слова пресс-секретаря президента Путина Дмитрия ПЕСКОВА.

В появившихся позже комментариях этого заявления Ходорковского, пишет в свою очередь «Независимая газета», упор, впрочем, делается на юридическую необоснованность его гипотетических планов. Например, адвокат Дмитрий АГРАНОВСКИЙ напомнил экс-олигарху, что пока его судимость не будет погашена, он на выборные должности выдвигаться не сможет. А вот председатель совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь БОРИСОВ его довод дополнил: кроме собственно срока тяжкой судимости, правило криминального фильтра запрещает баллотироваться еще очень долгое время после ее погашения. Борисов опять же цифры не назвал, так что напомним: по особо тяжким преступлениям, за которые Ходорковский отсидел более десятка лет, действует такой механизм – 10 лет судимость считается действующей, а потом еще 15 идет это самое поражение в политических правах. Следовательно, отметим, что на ближайшие 25 лет любые выборные планы Ходорковского являются малоосуществимыми.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.