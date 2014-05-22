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России по силам накормить не только свой народ – Игорь Шувалов
Главной темой российского участия на Всемирной универсальной выставке EXPO-2015 в Милане станет продовольственная безопасность
Российский павильон на всемирной универсальной выставке EXPO-2015 в Милане будет посвящен теме продовольственной безопасности и обеспечения питанием нуждающихся государств, сообщил первый вице-премьер, председатель оргкомитета RUSSIA EXPO 2015 Игорь Шувалов в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент "Золотого Рога".
Одобренный правительством России формат участия в ЭКСПО-2015 предусматривает строительство российского павильона на участке площадью 4170 кв. м. В работе российской секции примут участие крупнейшие отечественные компании и организации.
"Для нас мероприятие имеет огромное значение, потому что выставка в Милане будет посвящена проблеме, которая волнует человечество не первое десятилетие - как обеспечить людей питанием. Россия может накормить не только свой народ, но и внести серьезный вклад в дело международной продовольственной безопасности. Мы бы хотели выступить на отлично, и не только по тематике продовольственной безопасности", - сказал Игорь Шувалов.
Он выразил надежду на то, что участию России в EXPO-2015 не помешают санкции Евросоюза, и страна достойно выступит на международной выставке.
" Конечно, если будут введены ограничения для физического перемещения тех, кто должен будет приехать в Милан для презентации, наверное, будут какие-то сложности. Вообще мы относимся к этому спокойно. Считаю, что никаких сложностей в Италии у нас не возникнет", - отметил первый вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который последние десять лет является главной площадкой для дискуссий по экономике России, начал свою работу 22 мая.
Форум продлится три дня, до 24 мая. Его основная тема - "Укрепление доверия в эпоху преобразований". Эта же тема выбрана для пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира ПУТИНА, которое пройдет 23 мая. Первый день форума посвящен деловой программе.
В ПМЭФ-2014 принимает участие 6,5 тыс. человек из 72 стран, в том числе 2,5 тыс. представителей бизнеса. От приезда в Санкт-Петербург под давлением своих правительств из-за ситуации вокруг Украины отказались 34 руководителя крупных зарубежных компаний, в основном американских. Сами компании форум не бойкотируют - в Петербурге их будут представлять топ-менеджеры второго уровня или региональные директора.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Санкт-Петербург
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