"Приморцы" в федеральном парламенте в среднем зарабатывают меньше, чем депутаты ЗС ПК

Представители всех уровней и ветвей власти продолжают отчитываться о полученных в 2013 году доходах и находящемся в собственности имуществе. На неделе очередь по-честному рассказать о нажитых капиталах подошла у федеральных законодателей – депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, представляющих Приморский край.

Как и в прошлом году, «приморцы» в федеральном парламенте в среднем зарабатывают меньше, чем депутаты краевого Законодательного Собрания. Однако доходы четырех из пяти «федералов» постепенно растут. По сравнению с 2012 годом меньше зарабатывать стала только единоросс Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ. Общая сумма ее годового дохода в 2013 году составила 2,48 млн руб., а ее супруг заработал 7,3 млн руб. Для сравнения: годом ранее доходы депутата составляли 17,2 млн руб., почти вдвое превышая суммарный заработок четырех других депутатов от Приморья.

В собственности у депутата Глубоковской - два земельных участка, две квартиры и жилой дом площадью 394 кв. м. Транспортных средств за семьей Эльмиры Гусейновны не числится.

Коллега Глубоковской по фракции Виктор ПИНСКИЙ, который является зампредом одного из думских комитетов, в 2013 году заработал почти столько же – 2,47 млн. руб. На праве собственности парламентарию принадлежит квартира и три парковочных места, но при этом транспортных средств у депутата, согласно декларации, также не имеется.

«Стандартный» депутатский заработок в 2,47 млн руб. получил член ЛДПР Руслан КАЛЮЖНЫЙ. При этом жена парламентария заработала в несколько раз больше – 9,15 млн руб. Если верить декларации, в собственности у парламентария нет ни недвижимости, ни транспортных средств. Однако в пользовании у семьи находятся две квартиры и арендованный земельный участок под строительство административно-торгового комплекса. Кроме того, супруга Руслана Калюжного является собственником земельного участка под строительство многоквартирных жилых домов, двух складов и нежилого здания.

Справедливоросс Светлана ГОРЯЧЕВА, являющаяся заместителем председателя фракции «СР» в Госдуме, заметно опередила депутатов-единороссов. Сумма ее дохода в 2013 году составила более 4,7 млн. руб., почти вдвое перекрыв показатель 2012 года. Немного пополнил семейный бюджет и супруг Светланы Петровны – на 260,7 тыс. руб. Семье депутата-эсера принадлежат две квартиры, жилой дом и дачный участок.

По-коммунистически скромно замкнул пятерку по сумме дохода член КПРФ Алексей КОРНИЕНКО, чей заработок составил 2,5 млн руб. Супруга депутата пополнила семейный бюджет еще на 693 тыс. руб. В собственности у супругов лишь небольшая квартира в 42 кв. м, кроме того, еще две квартиры находятся в пользовании.

Представитель ЗС ПК в Совете Федерации Вячеслав ФЕТИСОВ в 2013 году заработал 10,47 млн руб., в несколько раз опередив свою коллегу Татьяну ЗАБОЛОТНУЮ (2,87 млн руб.), которая представляет в Совфеде администрацию Приморья. Супруга Фетисова за 2013 год заработала 10,8 млн руб., а супруг Татьяны Заболотной – немногим более 1 млн руб.

Добавим, что в собственности у сенатора-спортсмена находится участок в 20 тыс. кв. м. под индивидуальное жилищное строительство в США, а также жилой дом в 1,2 тыс. кв. м в этой же стране. Есть заокеанская недвижимость и у «второй половины» приморского сенатора - супруге Фетисова принадлежаит квартира в США (220 кв. м). Помимо этого, супруги владеют еще двумя квартирами и земельным участком, расположенными в России. У Татьяны Заболотной вся недвижимость находится в России – земельный участок, квартира, жилой дом и гараж.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.