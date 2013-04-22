Эксперты: Безработица придет осенью – как только заморозят зарплаты

Пессимистично настроенные эксперты ожидают одновременное замедление темпов развития экономики и обесценивание рубля.

Цены, однако, не вырастут, и в этом нет ничего хорошего, так как, по словам экономистов, к их сдерживанию приведет низкая экономическая активность населения.



Поводом к дискуссии послужило выступление главы Минэкономразвития Андрей Белоусов, который 12 апреля отметил, что если власти не начнут стимулировать экономику, то ближе к осени страна войдет в рецессию.



В дальнейшем заместитель министра Андрей Клепач пробовал несколько сгладить заявление своего начальника. По его словам, подобные риски могут возникнуть лишь при реализации наиболее пессимистичного из прогнозов развития страны. При этом, даже при самом неудачном раскладе, совсем не факт, что ВВП государства в 2013 году окажется нулевым.



А вот независимые эксперты убеждены в том, что первые симптомы экономического спада россияне уже ощутили или же – вот-вот прочувствуют. Для многих аналитиков вариант впадения страны в рецессию куда более вероятен, чем рост внутреннего валового продукта на 2,4%. При этом рецессия может оказаться такой мощной, что расти зарплаты не будут, как минимум, год, а рынок труда начнет сжиматься. Занятость, рост которой наблюдался в последние годы, остановится на уже достигнутом уровне, а затем и вовсе возьмет курс на снижение.



Тревожные симптомы в экономике уже в феврале 2013 года начал фиксировать Росстат. По его информации, задолженность по зарплате в РФ только за последний зимний месяц увеличилась на 4,7%, превысив, тем самым, 2,4 млрд руб. Согласно официальной статистике, по состоянию на первое марта российские работодатели имели задолжность перед почти 90 тыс. граждан.



Увеличилась по итогам февраля и официальная безработица. Ее рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года, как сообщает Министерство труда РФ, составил 3,3%, затронув 1,1 млн граждан. Как отмечают эксперты, поначалу работодатель «забывает» о том, чтобы повышать заработную плату (что, кстати, многие россияне уже прочувствовали в январе), затем крупные компании прекращают прием новых работников и, наконец, наступает время сокращать кадры.



В перспективы роста заработных плат продолжает верить только Министерство экономического развития РФ. В начале апреля оно внезапно повысило прогноз роста реальных зарплат на 2013 год с 3,7% до 4,5%. Но все равно эта оценка чуть ли не в 2 раза ниже прошлогоднего результата, когда заработные платы российских граждан выросли на 8,4%.



Как отмечают эксперты, надвигающийся спад в экономике не обязательно станет таким же острым, как произошедший в 2008 году. Тем не менее он способен перейти в вялотекущую фазу развития, выбраться из которой будет гораздо труднее, на это придется задействовать куда больше времени.



Эксперты считают, что главная угроза сегодня не в инфляции, тем более, что в обозримом будущем она вряд ли подпрыгнет. Для этого показательным может стать кризис четырехлетней давности, когда в начале 2009 года, сразу после стремительного ослабления рубля цены на все товары взяли резкий разгон, однако ко второму полугодию вдруг замедлили бег. Просто тогда исчезли любые шансы переложить увеличение издержек с производителя на потребителя.



Повышение цен в начале 2013 года эксперты объясняют последствиями прошлогодней засухи, и некоторыми «разовыми эффектами», такими как: индексация транспортных тарифов и рост акцизов на отдельные группы потребительских товаров. Многие эксперты согласны с тем, что постепенно инфляционный фон улучшается, и если засуха не повторится, то инфляция не превысит названный государством уровень в 6-6,5%. Рост цен, скорее всего, не начнется даже тогда, когда цены на нефть упадут до 90 долларов за баррель. Инфляционное давление компенсируется низкими темпами роста экономики и уменьшением потребительской активности.



Как писал Gudok.ru днем ранее, президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым высказал мнение, что грядущий мировой финансовый кризис обретает все более отчетливые признаки.



«Мы вынуждены констатировать, что после того, как кризис приобретает всё более опасные формы в мировой экономике, это так или иначе неизбежно сказывается и на нас. Так было в 2008 году, мы сейчас то же самое наблюдаем. Правда, в отличие от наших друзей, партнёров в Европе, в некоторых других регионах мира, всё-таки российская экономика демонстрирует жизнеспособность и возможности к дальнейшему развитию», - приводятся слова главы государства на его официальном сайте.

